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Валерія Дмитренко назвала свою мету на наступний сезон

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 13:47
Валерія Дмитренко назвала свою мету на наступний сезон
Валерія Дмитренко
biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко розповіла про те, які цілі ставить перед собою на наступний сезон.

27-річну спортсменку цитує Біатлон Україна.

"Мої найближчі плани – хочу набути досвіду, покращити стабільність і виступати на високому рівні в наступному сезоні. А щодо Олімпіади – звісно, кожен спортсмен мріє потрапити на неї та виграти Олімпійське золото.

Мрій багато, але я розумію, що не всі стануть зірками, та все ж я прагну цього. Моя мета – хоча б наблизитися до того рівня, який дозволить реально боротися за потрапляння до олімпійської збірної", – заявила біатлоністка.

Нагадаємо, Дмитренко-старша потрапила до складу команди А на сезон-2025/26. У минулому сезоні Валерія виступала лише на Кубку IBU.

збірна України з біатлону Валерія Дмитренко

Валерія Дмитренко

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