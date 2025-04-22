Валерія Дмитренко назвала свою мету на наступний сезон

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко розповіла про те, які цілі ставить перед собою на наступний сезон.

27-річну спортсменку цитує Біатлон Україна.

"Мої найближчі плани – хочу набути досвіду, покращити стабільність і виступати на високому рівні в наступному сезоні. А щодо Олімпіади – звісно, кожен спортсмен мріє потрапити на неї та виграти Олімпійське золото.

Мрій багато, але я розумію, що не всі стануть зірками, та все ж я прагну цього. Моя мета – хоча б наблизитися до того рівня, який дозволить реально боротися за потрапляння до олімпійської збірної", – заявила біатлоністка.