ЧЄ-2025. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У середу, 29 січня, жіночою індивідуальною гонкою в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочнеться чемпіонат Європи 2025 з біатлону
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 107 спортсменок.
- 20. Олександра Меркушина
- 51. Анастасія Меркушина
- 52. Анна Кривонос
- 74. Дарина Чалик
- 105. Лілія Стеблина
Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться об 11:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.
11:40. Стартувала перша українка Олександра Меркушина.
11:30. Під першим номером стартувала словенка Клеменчич.
Гонка розпочалася!
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.