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ЧЄ-2025. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН

Денис Шаховець — 29 січня 2025, 11:25
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧЄ-2025. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН

У середу, 29 січня, жіночою індивідуальною гонкою в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочнеться чемпіонат Європи 2025 з біатлону

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 107 спортсменок.

  • 20. Олександра Меркушина
  • 51. Анастасія Меркушина
  • 52. Анна Кривонос
  • 74. Дарина Чалик
  • 105. Лілія Стеблина

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться об 11:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

11:40. Стартувала перша українка Олександра Меркушина.

11:30. Під першим номером стартувала словенка Клеменчич.

Гонка розпочалася!

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.

Анастасія Меркушина Анна Кривонос Чемпіонат Європи з біатлону Олександра Меркушина текстова трансляція Лілія Стеблина Дарина Чалик ЧЄ-2025 з біатлону