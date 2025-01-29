ЧЄ-2025. Жіноча індивідуальна гонка. ОНЛАЙН

У середу, 29 січня, жіночою індивідуальною гонкою в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочнеться чемпіонат Європи 2025 з біатлону

Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 107 спортсменок.

20. Олександра Меркушина

51. Анастасія Меркушина

52. Анна Кривонос

74. Дарина Чалик

105. Лілія Стеблина

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться об 11:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

11:40. Стартувала перша українка Олександра Меркушина. 11:30. Під першим номером стартувала словенка Клеменчич. Під першим номером стартувала словенка Клеменчич. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.