Кривонос: Мені пощастило в спринті

Анна Кривонос прокоментувала свою перемогу в спринті на чемпіонаті України з біатлону в Сянках.

Спортсменку цитує Суспільне.

"Важкі погодні умови? Думаю, мені трохи пощастило. Я тут, можна сказати, бігла гонку як лакілузерка: в мене не виходить сезон, перший триместр Кубка світу не сподобався", – заявила спортсменка.

Також Анна оцінила свої виступи на стартовому відрізку сезону.

"На 5-6 балів із 10. Пів бала за те, що змогла в Ансі виїхати під кожен крок підйом, який ніколи не могла. Там є підйом, який уперше в Ансі змогла виїхати, відштовхуючись під кожен крок. Раніше переходила під руку, а тут три кола змогла проїхати".

Кривнос зізналась, що ще не знає, чи відібралась до складу збірної України на четвертий етап Кубку світу в Обергофі.

"Ще не знаю, куди їхатиму — тренер скаже лише після гонок. Планую всі старти чемпіонату України бігти", – додала українка.

Найкращим результатом Кривонос у поточному сезоні Кубку світу є 49 місце в короткій індивідуальній гонці в Контіолахті.