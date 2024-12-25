Кривонос виграла спринт на чемпіонаті України 2024

Жіночим спринтом розпочався чемпіонат України з біатлону в Сянках (Львівська область). Перемогла в спринті Анна Кривонос, яка пробігла коло штрафу після стрільби стоячи.

Срібною призеркою завдяки ідеальній стрільбі стала Надія Бєлкіна. Бронзовою призеркою з одним промахом у пасиві стала Ірина Петренко.

Зазначимо, що біатлоністки основної збірної не брали участі в гонці, оскільки отримали від тренерського штабу можливість відпочити перед січневими етапами Кубку світу.

Чемпіонат України 2024. Жіночий спринт

1. Анна Кривонос (0+1) 20:34,4

2. Надія Бєлкіна (0+1) +48,4

3. Ірина Петренко (0+0) +58,4

4. Дарина Чалик (1+2) +1:25,2

5. Лілія Стеблина (2+2) +2:11,1

6. Тетяна Тарасюк (1+3) +2:25,5

Зимовий чемпіонат України 2024 з біатлону триватиме до 27 грудня включно. Крім спринтів, біатлоністи також змагатимуться у змішаній естафеті та гонках переслідування.