Кривонос виграла спринт на чемпіонаті України 2024
Анна Кривонос
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Жіночим спринтом розпочався чемпіонат України з біатлону в Сянках (Львівська область). Перемогла в спринті Анна Кривонос, яка пробігла коло штрафу після стрільби стоячи.
Срібною призеркою завдяки ідеальній стрільбі стала Надія Бєлкіна. Бронзовою призеркою з одним промахом у пасиві стала Ірина Петренко.
Зазначимо, що біатлоністки основної збірної не брали участі в гонці, оскільки отримали від тренерського штабу можливість відпочити перед січневими етапами Кубку світу.
Чемпіонат України 2024. Жіночий спринт
- 1. Анна Кривонос (0+1) 20:34,4
- 2. Надія Бєлкіна (0+1) +48,4
- 3. Ірина Петренко (0+0) +58,4
- 4. Дарина Чалик (1+2) +1:25,2
- 5. Лілія Стеблина (2+2) +2:11,1
- 6. Тетяна Тарасюк (1+3) +2:25,5
Зимовий чемпіонат України 2024 з біатлону триватиме до 27 грудня включно. Крім спринтів, біатлоністи також змагатимуться у змішаній естафеті та гонках переслідування.