Ельвіра Еберг виграла масстарт у Рупольдингу, Джима посіла 25 місце
У німецькому Рупольдингу п'ятий етап Кубку світу з біатлону завершився жіночою гонкою з масовим стартом.
Єдина представниця України в елітній гонці Юлія Джима на першому вогневому рубежі заробила два кола штрафу, а надалі стріляла ідеально, проте фінішувала лише 25-ю.
Впевнену перемогу здобула шведська біатлоністка Ельвіра Еберг, яка не лише надзвичайно швидко пробігла, а й змогла уникнути зайвих метрів дистанції.
На останньому колі срібну та бронзові медалі розігрували німкеня Франциска Пройс, француженка Жанні Рішар, італійка Доротея Вірер та фінка Суві Мінккінен. У підсумку на п'єдестал пошани піднялися Пройс та Рішар, змуливши суперниць задовольнитися лише квітковою церемонією.
Кубок світу. Рупольдинг. Жіночий масстарт
- 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 33:00,5
- 2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+0) +25,0
- 3. Жанні Рішар (Франція, 0+0+0+0) +25,4
- ...
- 25. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+0) +2:29,9
Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 23 по 26 січня в італійському Антгольці.