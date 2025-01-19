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Ельвіра Еберг виграла масстарт у Рупольдингу, Джима посіла 25 місце

Денис Шаховець — 19 січня 2025, 16:35
Ельвіра Еберг виграла масстарт у Рупольдингу, Джима посіла 25 місце
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У німецькому Рупольдингу п'ятий етап Кубку світу з біатлону завершився жіночою гонкою з масовим стартом.

Єдина представниця України в елітній гонці Юлія Джима на першому вогневому рубежі заробила два кола штрафу, а надалі стріляла ідеально, проте фінішувала лише 25-ю.

Впевнену перемогу здобула шведська біатлоністка Ельвіра Еберг, яка не лише надзвичайно швидко пробігла, а й змогла уникнути зайвих метрів дистанції.

На останньому колі срібну та бронзові медалі розігрували німкеня Франциска Пройс, француженка Жанні Рішар, італійка Доротея Вірер та фінка Суві Мінккінен. У підсумку на п'єдестал пошани піднялися Пройс та Рішар, змуливши суперниць задовольнитися лише квітковою церемонією.

Кубок світу. Рупольдинг. Жіночий масстарт

  • 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 33:00,5
  • 2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+0) +25,0
  • 3. Жанні Рішар (Франція, 0+0+0+0) +25,4
  • ...
  • 25. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+0) +2:29,9
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Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 23 по 26 січня в італійському Антгольці.

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Юлія Джима

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