Супрун посів 5 місце у спринті на юніорському чемпіонаті Європи

У суботу, 25 січня, відбувся чоловічий спринт на Юніорському чемпіонаті Європи 2025 року з біатлону в німецькому Альтенбергу, в якому перемогу здобув німець Фабіан Каскель.

Він показав результат 27:42.3. Серед українців найкраще пройшов дистанцію Сергій Супрун, опинившись на 5 сходинці. Він показав ідеальну стрільбу, проте відстав від переможця на 13,9 секунд.

На 15 місце посів Богдан Борковський. Також у залікову зону потрапив Михайло Хміль, що фінішував 26-м. Загалом Україну представляли 6 спортсменів.

Юніорський ЧЄ. Спринт. Юніори

Фабіан Каскель (Німеччина) (0+0) 27:42.3 Еліас Зайдль (Німеччина) (1+0) +2.2 Каміль Граталуп-Маніссоль (Франція) (0+1) +13.9

5. Сергій Супрун (Україна) (0+0) +21.2

15. Богдан Борковський (Україна) (2+1) +1:01.9

26. Михайло Хміль (Україна) (1+2) +1:45.1

69. Олександр Біланенко (Україна) (2+3) +3:24.0

77. Тарас Тарасюк (Україна) (0+2) +3:48.4

105. Андрій Мороз (Україна) (4+1) +6:11.0

Нагадаємо, напередодні український дует Олександр Біланенко/Ірина Шевченко фінішував шостим в одиночній змішаній естафеті (сингл-мікст).