Україна стала шостою в сингл-міксті на юніорському чемпіонаті Європи

Український дует Олександр Біланенко/Ірина Шевченко фінішував шостим у одиночній змішаній естафеті (сингл-мікст) на Юніорському чемпіонаті Європи 2025 року з біатлону в німецькому Альтенбергу.

Українці зайшли на одне коло штрафу (Шевченко на передостанньому вогневому рубежі) та сумарно використали 15 додаткових патронів.

Перемогу здобули господарі, німецький дует Лінус Кеспер/Шарлотт Галльброннер. Компанію на подіумі їм склали французи (Лео Карльє/Селія Енафф) та чехи (Давід Еліас/Катеріна Павлу).

Підсумкові результати:

1. Німеччина (1+8) 40:47,0

2. Франція (1+7) +0,2

3. Чехія (1+16) +1:16,7

4. Швеція (2+16) +1:31,6

5. Австрія (1+9) +1:52,2

6. Україна (1+15) +2:01,6

Раніше у класичній змішаній естафеті українці стали четвертими.