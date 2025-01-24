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Україна стала шостою в сингл-міксті на юніорському чемпіонаті Європи

Олег Дідух — 24 січня 2025, 16:22
Україна стала шостою в сингл-міксті на юніорському чемпіонаті Європи
Олександр Біланенко
НОК України

Український дует Олександр Біланенко/Ірина Шевченко фінішував шостим у одиночній змішаній естафеті (сингл-мікст) на Юніорському чемпіонаті Європи 2025 року з біатлону в німецькому Альтенбергу.

Українці зайшли на одне коло штрафу (Шевченко на передостанньому вогневому рубежі) та сумарно використали 15 додаткових патронів.

Перемогу здобули господарі, німецький дует Лінус Кеспер/Шарлотт Галльброннер. Компанію на подіумі їм склали французи (Лео Карльє/Селія Енафф) та чехи (Давід Еліас/Катеріна Павлу).

Підсумкові результати:

1. Німеччина (1+8) 40:47,0

2. Франція (1+7) +0,2

3. Чехія (1+16) +1:16,7

4. Швеція (2+16) +1:31,6

5. Австрія (1+9) +1:52,2

6. Україна (1+15) +2:01,6

Раніше у класичній змішаній естафеті українці стали четвертими.

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