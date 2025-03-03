Шевченко та Пуцко потрапили до двадцятки кращих масстарту юніорського ЧС

Дві українські біатлоністки потрапили до двадцятки кращих масстарту на юніорському чемпіонаті світу в Естерсунді.

Найкращий результат показала Ірина Шевченко, яка з трьома хибами на вогневих рубежах посіла 15 місце, відставши від переможниці гонки Луїзи Роже на півтори хвилини.

Поліна Пуцко припустилась п'ятьох промахів, але змогла забігти до двадцятки кращих, посівши 19 місце.

ЮЧС-2025. Результати жіночого масстарту

1. Луїза Роже (0+1+0+1) 27:39,1

2. Лєна Зігмунд (1+0+0+0) +8,8

3. Ілона Плехачова (1+2+0+0) +9,2

4. Меліна Гаупп (0+1+1+1) +23,0

5. Лєна Бауманн (1+0+1+0) +37,4

6. Сідней Вюстлінг (2+1+1+0) +39,3

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15. Ірина Шевченко (1+0+1+1) +1:31,9

19. Поліна Пуцко (2+2+0+1) +2:03,0

23. Валерія Шейгас (1+0+0+3) +2:27,3

34. Аліна Хміль (1+1+2+2) +3:42,8

Зазначимо, що вчора збірна України фінішувала на 19 місці у змішаній естафеті.