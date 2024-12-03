Мандзин: Дуже сподіваюся, що це лише початок

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій виступ у короткій індивідуальній гонці серед чоловіків на першому етапі Кубку світу сезону-2024/25 у фінському Контіолахті, де він посів четверте місце.

21-річного спортсмена цитує Суспільне.

"Я дуже сподіваюся, що це лише початок. Ми працюємо, до цього йдемо, щоб бути на висоті завжди. Дуже радий, що зможу відчути трішки нові емоції. Як мінімум, це мій перший нуль в гонці з чотирма вогневими рубежами. Дуже-дуже радий, що вийшло ось так попрацювати і показати такий результат", – заявив українець.

Нагадаємо, завдяки цьому успіху Мандзин очолив молодіжний залік Кубку світу (до 23 років) та першим у історії України вийде на старт особистої гонки у синьому бібі.

Для Віталія це четверте місце – найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу. Раніше він виграв коротку індивідуальну гонку на відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре.