Україна зупинилась за крок до подіуму у змішаній естафеті юніорського чемпіонату Європи

У німецькому місті Альтенберг завершилась змішана естафета в межах юніорського чемпіонату Європи з біатлону.

Збірна України завершила гонку на четвертому місці, не зумівши зачепитись за призові місця.

За підсумками другого кола "жовто-сині" посідали друге проміжне друге місце. Втім, Валерія Шейгас не зуміла закрити дві мішені на вогневому рубежі та передала естафету четвертою.

Тетяна Тарасюк використала два додаткові патрони та зберегла поточне місце збірної України на фініші.

Результат змішаної естафети:

1. Польща (0+6)

2. Франція (0+8) +41.9

3. Італія (2+6) +1.04.5

4. Україна (0+6) +1.33.0

Зазначимо, що на старті юніорського чемпіонату Європи українські юніори провалили індивідуальну гонку.