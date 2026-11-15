Тарасюк стала бронзовою призеркою контрольного масстарту у Вуокатті

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала бронзовою призеркою другого контрольного масстарту, який проходив у фінському місті Вуокатті.

Протягом змагань Тарасюк припустилася лише однієї хиби та фінішувала пізніше за лідерку на 34,9 секунди.

Олександра Меркушина та Олена Городна також потрапили до першої десятки. 21-річна біатлоністка посіла шосте місце, не закривши по одній мішені на кожному вогневому рубежі з відставанням 1:31,7.

Городна залишила незакритими 6 мішеней та здобула 8-му позицію, відставши на 1:50,6.

Першість здобула Джессіка Їслова, а срібною призеркою стала Катержина Павлу.

Контрольний масстарт. Жінки. Вуокатті (Фінляндія)

1 – Джессіка Їслова (Чехія) (0+0+0+1) 32:39,5

2 – Катержина Павлу (Чехія) (0+0+0+1) +14,4

3 – Тетяна Тарасюк (Україна) (1+0+0+0) +34,9

4 – Тереза Воборнікова (Чехія) (0+1+0+1) +1:17,8

5 – Христина Октовська (Чехія) (1+1+1+1) +1:18,8

6 – Олександра Меркушина (Україна) (1+1+1+1) +1:31,7

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8 – Олена Городна (Україна) (0+2+2+2) +1:50,6

11 – Христина Дмитренко (Україна) (4+1+0+2) +2:19,3

12 – Анастасія Меркушина (Україна) (2+0+2+3) +2:19,7

15 – Дарина Чалик (Україна) (1+2+2+2) +3:18,6

16 – Ксенія Приходько (Україна) (1+0+2+1) +3:18,9

17 – Лілія Стеблина (Україна) (3+1+2+2) +3:31,9

19 – Ірина Шевченко (Україна) (1+1+2+2) +4:35,8



Нагадаємо, що на попередній контрольній гонці у Вуокатті Олена Городна та Анастасія Меркушина посіли сьоме та дев'яте місця відповідно.

За підсумками цих змагань буде визначено склад жіночої збірної України на стартові етапи Кубку світу.

Зауважимо, що сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону стартує 26 листопада у фінському Контіолахті.