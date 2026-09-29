Тетяна Тарасюк: Хотілося б потрапити на Кубок світу, хоч на один етап

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк зізналася, що у наступному зимовому сезоні мріє дебютувати на Кубку світу.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт

"Щонайменше хочу влитися в дорослий спорт, спробувати. Якщо вийде, хотілося б на Кубок світу хоча б подивитися атмосферу. На один етап, десь в естафету було б класно потрапити. Я б хотіла на перший етап у Контіолахті, подивитися на ту знамениту "стіну".

У будь-якому разі не розладнаюся. Якщо кудись візьмуть — вже супер. У нас всі дівчата сильні: кожна тренується, всі пашуть. Це найсильніші дівчата з України, що тут казати. Потраплю кудись — та й добре", – заявила українка.