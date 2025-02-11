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Став відомий повний склад збірної України на першу гонку ЧС-2025

Олег Дідух — 11 лютого 2025, 17:03
Став відомий повний склад збірної України на першу гонку ЧС-2025
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився з двома жінками, які представлять команду в змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За їхньою інформацією, гонку бігтимуть Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Як уже повідомлялося вчора, компанію їм складуть Дмитро Підручний і Антон Дудченко.

Змішана естафета відкриватиме програму чемпіонату світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде. Гонка відбудеться у середу, 12 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом. Збірна України вийде на старт під 7-м номером.

Чемпіонат світу-2025 в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого. Сумарно буде розіграно 12 комплектів нагород. Чеміпон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок турніру.

Ірина Петренко Христина Дмитренко

Ірина Петренко

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