Україна завершила Кубок IBU п'ятим місцем в одиночній змішаній естафеті

Збірна України п'ятим місцем в одиночній змішаній естафеті завершила сезон-2024/25 на Кубку IBU, який проходив в в естонському Отепяя.

У цій гонці нашу команду представляли Валерія Дмитренко та Руслан Ткаленко.

Українці доволі впевнено провели першу частину гонки, Дмитренко передавала естафету після другого етапу на другому місці.

Однак на третьому етапі Ткаленко заробив коло штрафу, що відкинуло команду на п'яту позицію. Дмитренко завершила гонку з двома додатковими патронами та зберегла позицію "синьо-жовтих".

Кубок IBU. Результат одиночної змішаної естафети

1. Франція (2+5) 38:42,4

2. Німеччина (1+12) +42,0

3. Норвегія (3+14) +58,9

4. Швеція (1+11) +59,5

5. Україна (1+7) +1:39,1

6. Швейцарія (1+6) +1:44,1

Напередодні Україна посіла сьоме місце у змішаній естафеті Кубку IBU.