Україна посіла сьоме місце у змішаній естафеті Кубку IBU

Збірна України посіла сьоме місце у змішаній естафеті Кубку IBU.

У цій гонці нашу команду представляли Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анна Кривонос та Анастасія Меркушина.

Цимбал використав один додатковий патрон на вогневих рубежах та передав свою естафету на другому місці, проте три промахи Борковського відкинули Україну на четверту стрічку.

Анна Кривонос на третьому етапі відправилась на два штрафних кола, а Анастасія Меркушина через використання п'ятьох додаткових патронів не змогла поборотись за найвищі місця для команди.

Кубок IBU. Результат змішаної естафети

1. Німеччина (0+6)

2. Франція (2+14) +49.9

3. Норвегія (6+14) +1.10.4

...

7. Україна (2+12) +2.44.2

Зазначимо, що Кубок IBU завершиться сьогодні одиночною змішаною естафетою Старт гонки заплановано на 13645 за київським часом.

Раніше стало відомо, що легендарна біатлоністка Валентина Семеренко виступить на чемпіонаті України.