Словенець Фарчнік – єдиний кандидат на посаду президента IBU

Словенський функціонер Тім Фарчнік став єдиним кандидатом на посаду президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Організація оприлюднила остаточний список претендентів, які успішно пройшли перевірку Біатлонного союзу доброчесності та були допущені до виборів.

Голосування відбудеться під час конгресу IBU, запланованого на 17-20 вересня 2026 року в німецькому Берхтесгадені.

Наразі 47-річний Фарчнік входить до складу виконкому IBU. На чолі організації він може змінити шведа Олле Даліна, який залишить посаду після двох чотирирічних президентських термінів.

Зазначимо, що загалом, Далін провів у виконкомі IBU максимально дозволені три терміни.

Єдиною кандидаткою на посаду віцепрезидента стала шведка Софія Домей, тоді як австрієць Крістіан Шерер безальтернативно балотуватиметься на переобрання скарбником.

Нагадаємо, на шість інших місць у Виконкомі IBU претендують 11 кандидатів, зокрема президент Федерації біатлону України Іван Крулько.