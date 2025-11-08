Головний талант збірної Франції став жертвою грабіжників на Канарських островах

Зірковий французький біатлоніст Ерік Перро став жертвою грабіжників у місті Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія. У нього викрали камеру та відзнятий матеріал.

Про це пише Sport.de.

"Ми стали жертвами крадіжки обладнання. Цей епізод, ймовірно, не буде таким, як ми хотіли, але водночас він аматорський і відображає те, ким ми є. Ми показуємо те, що відбувається", – сказав він.

Читайте також : Відео Відкривав Ігри-2006: закривати Олімпіаду в Мілані буде легендарний танцівник балету

24-річний Ерік документував свою підготовку до сезону, а потім відзнятий матеріал публікував на власному YouTube-каналі. Він вже представив 2 епізоди.

За словами Перро, серед викраденого обладнання була карта пам'яті, на якій зберігалися всі відеоматеріали за перші кілька днів перебування на острові. Тепер фанати більше не зможуть побачити ці кадри.

"Ми сподівалися представити чудовий епізод із фантастичними візуальними ефектами. Тому це трохи розчаровує", – додав француз.

Нагадаємо, 24-річний Перро на цьогорічному чемпіонаті світу у швейцарському Ленцергайде здобув "золото" в індивідуальній гонці, а також у мікс-естафеті. На ЧС-2024 він також став переможцем у змішаній естафеті.