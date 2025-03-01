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ЮЧС-2025. Хвостенко посіла 11 місце в спринті

Олександр Булава — 1 березня 2025, 14:41
ЮЧС-2025. Хвостенко посіла 11 місце в спринті
НОК України

Три українські біатлоністки потрапили у п'ятнадцятку найкращих за підсумками спринту у дівчат на юніорському чемпіонаті світу-2025, який проходить у шведському Естерсунді.

Найкращою серед українок стала Вікторія Хвостенко, яка з однією хибою програла переможниці Мартіне Ског з Норвегії понад 1 хвилину.

Також в топ-15 фінішували Поліна Пуцко та Валерія Шейгас.

Результати спринту

  1. Мартіне Ског (Норвегія, 0+0) 19:07,1
  2. Луїза Роже (Франція, 1+0) +17,5
  3. Ілона Плехацова (Чехія, 1+1) +25,8

...

11. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +1:03,9
13. Поліна Пуцко (Україна, 1+1) +1:06,9
14. Валерія Шейгас (Україна, 0+1) +1:19,4
36. Аліна Хміль (Україна, 0+1) +2:15,5

Юніорський чемпіонат світу з біатлону стартував 26 лютого та буде тривати до 5 березня.

Напередодні українські юніори посіли 5 місце у змішаній естафеті

Юніорський чемпіонат світу

Юніорський чемпіонат світу

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