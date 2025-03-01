ЮЧС-2025. Хвостенко посіла 11 місце в спринті

Три українські біатлоністки потрапили у п'ятнадцятку найкращих за підсумками спринту у дівчат на юніорському чемпіонаті світу-2025, який проходить у шведському Естерсунді.

Найкращою серед українок стала Вікторія Хвостенко, яка з однією хибою програла переможниці Мартіне Ског з Норвегії понад 1 хвилину.

Також в топ-15 фінішували Поліна Пуцко та Валерія Шейгас.

Результати спринту

Мартіне Ског (Норвегія, 0+0) 19:07,1 Луїза Роже (Франція, 1+0) +17,5 Ілона Плехацова (Чехія, 1+1) +25,8

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11. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +1:03,9

13. Поліна Пуцко (Україна, 1+1) +1:06,9

14. Валерія Шейгас (Україна, 0+1) +1:19,4

36. Аліна Хміль (Україна, 0+1) +2:15,5

Юніорський чемпіонат світу з біатлону стартував 26 лютого та буде тривати до 5 березня.

Напередодні українські юніори посіли 5 місце у змішаній естафеті