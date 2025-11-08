Тренер зіркової Вірер назвав її головну мету на цей сезон
Доротея Вірер
Італійський фахівець Фабіо Чіанчіана, який є тренером Доротеї Вірер, озвучив її мету на цей сезон.
Його слвоа передає Sport.de.
"Олімпіада – головна мета Доро, і вона хоче прибути туди у найкращій фізичній та психічній формі. Антгольц для неї – це головний курс.
Як її тренер, я щиро сподіваюся, що вона досягне значного результату, щоб завершити свою кар'єру найкращим чином", – сказав він.
Раніше Вірер визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру.
Доротея визнала, що після Олімпійських ігор мріє стати матір'ю.
Італійка тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх, чотири рази вигравала золото чемпіонатів світу і двічі ставала переможницею загального заліку Кубку Світу.