Тренер зіркової Вірер назвав її головну мету на цей сезон

Італійський фахівець Фабіо Чіанчіана, який є тренером Доротеї Вірер, озвучив її мету на цей сезон.

Його слвоа передає Sport.de.

"Олімпіада – головна мета Доро, і вона хоче прибути туди у найкращій фізичній та психічній формі. Антгольц для неї – це головний курс.

Як її тренер, я щиро сподіваюся, що вона досягне значного результату, щоб завершити свою кар'єру найкращим чином", – сказав він.