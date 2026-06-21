Швейцарська лижниця після Олімпіади-2026 переходить у біатлон: хто така Лея Фішер

Олімпійський цикл часто стає для спортсменів точкою переосмислення своєї кар'єри. Якщо результати не дають бажаного прориву, з'являється потреба шукати нову мотивацію та нові можливості. Саме такий крок зробила швейцарська лижниця Лея Фішер: після сезону-2025/26 вона вирішила перейти в біатлон.

У травні 28-річна спортсменка пройшла випробувальний тренувальний збір із біатлонною збірною Швейцарії, після чого остаточно наважилася на зміну виду спорту. За плечима в Леї 73 старти на Кубку світу з лижних перегонів, а в лютому цього року вона представляла Швейцарію на Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні, де мала 2 старти. У класичному спринті Фішер пробилася до фінальної частини та посіла 20 місце, а в гонці з роздільним стартом на 10 км вільним стилем фінішувала 52-ю.

Лея Фішер народилася 31 березня 1998 року. У чотири роки вона вперше стала на гірські лижі, у сім років спробувала бігові лижі, а в дев'ять років почала брати участь у змаганнях. Спершу це був саме біатлон, а вже потім вона перейшла до лижних перегонів. Тобто, нинішнє рішення – не повністю новий напрям для спортсменки, а повернення до дисципліни, з якою вона була знайома ще в дитинстві.

Шлях Фішер у лижах

У лижних перегонах Фішер пройшла кілька етапів кар'єри. На юніорському рівні вона вигравала чемпіонати Швейцарії U16, мала результати на юніорських та молодіжних чемпіонатах світу, а також виступала в Континентальному кубку. У 2018 році Лея дебютувала в Кубку світу в Давосі. Перші очки Кубку світу здобула у 2020 році.

Лея Фішер Getty Images

Серед основних досягнень Фішер у лижних перегонах – 10 місце в естафеті на чемпіонаті світу 2023 у Планиці, дев'ять фінішів у топ-15 на етапах Кубку світу, дві перемоги й три подіуми на рівні Континентального кубку та дві срібні медалі чемпіонату Швейцарії. У сезоні-2022/23 вона також завершила залік спринтерського Кубку світу в топ-30.

Після завершення олімпійського сезону Фішер почала розглядати перехід у біатлон. У травні вона вперше тренувалася з основною командою збірної Швейцарії з біатлону, і після тестового періоду спортсменка та тренерський штаб вирішили продовжити співпрацю. При цьому їй гарантували шанс одразу спробувати свої сили на міжнародному рівні. Тобто для швейцарців це не просто експеримент – тренери бачать у ній реальне підсилення.

Головний виклик – стрільба

Перший сезон у біатлоні стане для Фішер фактично новим стартом у кар'єрі. Вона приходить у збірну Швейцарії не як спортсменка без досвіду, а як лижниця, яка вже знає рівень Кубку світу, атмосферу Олімпіади та тиск великих стартів. Але тепер цього буде недостатньо: швидкість на дистанції має поєднатися з влучністю на вогневих рубежах.

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Саме стрільба покаже, наскільки успішним може бути цей перехід. Якщо Фішер швидко адаптується до нових вимог, її лижна підготовка може стати серйозною перевагою. Якщо ж процес затягнеться, перший сезон буде радше періодом навчання, ніж боротьбою за високі місця.

Від лиж до біатлону: відомі приклади

Перехід із лижних перегонів у біатлон у такому віці – не унікальна історія для зимового спорту. Шведка Стіна Нільссон після олімпійського золота в лижах пробувала перезапустити кар'єру з гвинтівкою, але після кількох сезонів залишила біатлон, задовольнившись однією особистою бронзою та естафетним сріблом у гонках Кубку світу.

Стіна Нільссон Getty Images

Словенка Аннамарія Лампич, навпаки, досі виступає на міжнародному рівні й залишається одним із найцікавіших прикладів такого переходу: її лижна швидкість дозволяє боротися за високі місця, хоча стрільба все ще залишається головним викликом.

Були й суперечливіші приклади. Німкеня Еві Захенбахер-Штеле перейшла в біатлон після успішної лижної кар'єри, але її біатлонний етап запам'ятався насамперед допінговим скандалом на Олімпіаді-2014. Фінка Кайса Варіс також переходила з лиж у біатлон і навіть вигравала гонку Кубку світу, однак цей результат анулювали через позитивний допінг-тест.

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Рішення Леї Фішер виглядає логічною спробою перезапустити кар'єру після олімпійського циклу. Вона не залишає зимовий спорт, а шукає в ньому новий шлях – у дисципліні, з якої колись починала ще дитиною. Перший біатлонний сезон покаже, чи зможе швейцарка перетворити свою лижну базу на результат уже з гвинтівкою за спиною.