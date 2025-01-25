Лесюк: "Вдалося позбутися тремору на стрільбі"

Біатлоніст збірної України Тарас Лесюк в ексклюзивному флеш-інтерв'ю "Чемпіону" прокоментував свій виступ у чоловічій естафеті на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

28-річний спортсмен виступав на четвертому етапі й зміг підняти українську команду з 9-го місця на 8-ме.

"Самопочуття було кращим, ніж учора, під час спринту. Був трішки більший мандраж перед останнім етапом, бо вчора не дуже впевнено почувався на трасі й на стрільбі. Але радий, що вдалося відіграти одну позицію, два кола рухався своїм темпом. Я розумію, що спереду трохи більший запас, позаду так само є запас. Тому важливо відстрілятися і вже на останньому колі боротися. На останню стрільбу прибіг. Завжди намагаюся не звертати увагу на те, що робиться довкола. Але за звуками уболівальників на трибунах, та й боковим зором я побачив, що в німця є штрафне коло, американець теж.

Тому хотілося швидше відпрацювати в нуль, але, на жаль, на третьому пострілі зробив промах. Напевно, помилка в тому, що я не продовжив стріляти в тому ж ритмі й бив послідовність пострілів: двічі стріляв в одну й ту ж мішень. Але відносно швидко закрив із запасних патронів. Трішки був тремор, але вдалося його позбутися. Ну і побачивши, що американець на штрафному колі, йому ще залишалося менше половини кола проїхати, я розумів, що він позаду, тому одразу намагався включатися в роботу з перших метрів і не підпускати його до себе. Так і вийшло. Радий, що зміг відіграти одну позицію і ми в топ-8", – сказав Лесюк.

У неділю, 26 січня, етап Кубку світу в Антгольці завершиться чоловічою гонкою переслідування, в якій Україну представлять Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Тарас Лесюк не зміг кваліфікуватися до персьюту.