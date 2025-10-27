Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Це кінець епохи: лідер збірної Норвегії – про завершення кар'єри братів Бо

Руслан Травкін — 27 жовтня 2025, 16:44
Це кінець епохи: лідер збірної Норвегії – про завершення кар'єри братів Бо
Стурла Холм Легрейд
facebook.com/sturlaholmlaegreid

Володар Великого кришталевого глобуса за підсумками сезону-2024/25 Стурла Холм Легрейд відреагував на завершення кар'єри своїх земляків Йоганнеса і Тар'єй Бо.

Слова норвезького біатлоніста передає Fondoitalia.it.

"Я був засмучений відходом Йоганнеса на пенсію. Втрата братів Бо – це як кінець епохи. Я знав, що це мій останній шанс битися з ними, і, що ще важливіше, це був мій останній шанс по-справжньому кинути виклик Йоганнесу на повний сезон.

Щось змінилося в моїй свідомості, коли Йоганнес оголосив про завершення кар'єри. Я подумав: "Я справді хочу зараз викластися на повну, випробувати свої навички проти людини, яку я вважаю найвидатнішим біатлоністом усіх часів".

На щастя, я зміг проявити наполегливість і викластися на повну. Хоча його виступи були не на тому ж рівні, що й два роки тому, він все ще був на дуже високому рівні; це було орієнтиром. Я був радий змагатися та перевершити його", – сказав Легрейд.

Минулого року 28-річний Легрейд набрав 1291 очко, що дозволило на 118 балів випередити Йоганнеса-Тіннеса Бо. 

Читайте також :
Ексклюзив Тарей "викрадав" авто, Йоганнес був машиною на трасі. Українські біатлоністи згадують історії про братів Бо
біатлон збірна Норвегії з біатлону Йоганнес Бо Стурла Легрейд

Стурла Легрейд

Визначились усі фіналісти суперспринтів на Loop One Festival
7 норвезьких біатлоністів забезпечили собі виступ на стартовому етапі Кубку світу в Естерсунді
Легрейд вражає в компанії жінок: норвезькі збірні тренуються разом на високогір’ї
Кришталевий покер. Норвежець Легрейд виграв залік масстартів
2 в 1: Легрейд виграв Великий та малий кришталевий глобуси Кубку світу-2024/25

Останні новини