Це кінець епохи: лідер збірної Норвегії – про завершення кар'єри братів Бо

Володар Великого кришталевого глобуса за підсумками сезону-2024/25 Стурла Холм Легрейд відреагував на завершення кар'єри своїх земляків Йоганнеса і Тар'єй Бо.

Слова норвезького біатлоніста передає Fondoitalia.it.

"Я був засмучений відходом Йоганнеса на пенсію. Втрата братів Бо – це як кінець епохи. Я знав, що це мій останній шанс битися з ними, і, що ще важливіше, це був мій останній шанс по-справжньому кинути виклик Йоганнесу на повний сезон.

Щось змінилося в моїй свідомості, коли Йоганнес оголосив про завершення кар'єри. Я подумав: "Я справді хочу зараз викластися на повну, випробувати свої навички проти людини, яку я вважаю найвидатнішим біатлоністом усіх часів".

На щастя, я зміг проявити наполегливість і викластися на повну. Хоча його виступи були не на тому ж рівні, що й два роки тому, він все ще був на дуже високому рівні; це було орієнтиром. Я був радий змагатися та перевершити його", – сказав Легрейд.