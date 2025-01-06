Анастасія Меркушина виступить на Кубку IBU в Арбері

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на етап Кубку IBU в німецькому Арбері.

Про це повідомляє Biathlonnews.

В Арбері збірну України представлять четверо чоловіків та п’ятеро жінок. Нагадаємо, частина команди пропускатиме етап через підготовку до зимової Універсіади в Турині.

Чоловіки: Руслан Ткаленко, Денис Насико, Артем Тищенко, Олександр Пономаренко

Жінки: Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Любов Кип’яченкова, Анастасія Меркушина, Оксана Коваленко

Нагадаємо, етап в Арбері відбудеться з 9 до 12 січня. У програмі заплановані по два спринти у чоловіків і жінок, а також по одній гонці переслідування.

Раніше стало відомо, що Ліза Віттоцці повернеться на Кубок світу на етапі в Рупольдингу.