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Визначився склад збірної України з біатлону на зимову Універсіаду в Турині

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 17:29
Визначився склад збірної України з біатлону на зимову Універсіаду в Турині

Визначився склад збірної України з біатлону на зимову Універсіаду-2025, яка пройде з 13 до 27 січня в Турині.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Україну представлятимуть Олександра Меркушина, Олена Городна, Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Богдан Борковський, Степан Кінаш, Владислав Чихарь, Сергій Супрун.

Через виступи на Універсідаі, всі вищезгадані біатлоністи пропустять два етапи Кубку IBU.

Повний список учасників оголосять пізніше.

Раніше Олександра Меркушина оцінила свій виступ у гонці переслідування на другому етапі Кубку світу в Гохфільцені як поганий.

Нагадаємо, 19-річна біатлоністка пробігла 750 зайвих метрів дистанції та завершила гонку передостанньою, не заробивши очок до загального заліку.

Універсіада Олена Городна Олександра Меркушина Лілія Стеблина

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