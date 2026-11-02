Італія назвала склад на перший етап Кубку світу-2026/27

Тренерський штаб збірної Італії з біатлону визначився зі складом на перший етап Кубку світу сезону-2026/27 у фінському Контіолахті (26 – 29 листопада).

Про це повідомляє Biathlon Azzurro.

Чоловіки: Томмазо Джакомель, Дідьє Бьона, Лукас Гофер, Нікола Романін, Крістоф Пірхер та Еліа Дзені.

Жінки: Ліза Віттоцці, Ханна Аухенталлер, Мікела Каррара, Мартіна Трабуккі, Самуела Комола та Фабіана Карпелла.

У цьому ж складі збірна Італії проведе заключний тренувальний збір та передсезонні змагання в норвезькому Гейло, на яких також виступлять збірні Норвегії та Франції.

Раніше лідерка жіночої збірної Італії Ліза Віттоцці заявила про наміри поборотися за Великий кришталевий глобус у новому сезоні.