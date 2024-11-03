Відома частина складу збірної Німеччини на етап Кубка світу в Контіолахті

Збірна Німеччини з біатлону готується до вильоту на останній перед майбутнім сезоном-2024/25 тренувальний збір, який відбудеться у Вуокатті (Фінляндія).

Як підтвердив спортивний директор збірної Німеччини Фелікс Біттерлінг, гарантовану путівку на Кубок світу наразі мають лише шість спортсменів, пише Sport.de.

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З жіночої команди це Франциска Пройс та Ванесса Фогт, а серед чоловіків до складу потрапили Йоганнес Кюн, Юстус Штрелоу, Філіп Наврат і Філіп Горн. Усі вони вирушать до Контіолахті наприкінці місяця.

У той же час Селіна Гротіан, Ганна Кебінгер, Софія Шнайдер, Йоганна Пафф, Джулія Кінк, Юлія Таннгаймер і Маріон Візенсартер змагатимуться за чотири жіночі квитки.

За два місця у основній чоловічій збірній будуть боротися Роман Реєс, Саймон Кайзер, Девід Цобель, Даніло Рітмюллер і Лукас Фратцшер.

На Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 традиційно пройде дев'ять етапів – змагання стартують у фінському Контіолахті 30 листопада, а завершаться у норвезькому Голменколлені 23 березня.