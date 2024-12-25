Борковський став чемпіоном України в спринті
Сьогодні, 25 грудня в Сянках (Львівська область) відбувся чоловічий спринт у рамках чемпіонату України з біатлону.
Перемогу здобув Богдан Борковський, який жодного разу не схибив на двох вогневих рубежах і випередив найближчого переслідувача, Тараса Лесюка, більше ніж на хвилину. Бронзу в напруженій боротьбі з Русланом Ткаленком завоював Богдан Цимбал.
Зазначимо, що представники основи збірної України в чемпіонаті участі не беруть.
Підсумкові результати:
1. Богдан Борковський (0+0) 21:50,7
2. Тарас Лесюк (0+2) +1:04,0
3. Богдан Цимбал (0+2) +1:27,5
4. Руслан Ткаленко (2+2) +1:28,8
5. Артем Прима (1+1) +1:44,1
6. Роман Боровик (1+1) +1:54,7
Раніше жіночий спринт виграла Анна Кривонос.
Зимовий чемпіонат України 2024 з біатлону триватиме до 27 грудня включно. Крім спринтів, біатлоністи також змагатимуться у змішаній естафеті та гонках переслідування.