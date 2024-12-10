Стали відомі всі учасники Різдвяної гонки 2024

У суботу, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка.

Організатори шоу-гонки на своєму сайті оголосили усі десять пар учасників.

Україну представлять чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима. Минулого року вони також разом виступали в Гельзенкірхені й посіли тоді 5-те місце.

Учасники Різдвяної гонки 2024

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція) Ванесса Фогт та Юстус Штрелоу (Німеччина) Франциска Пройсс та Філіпп Наврат (Німеччина) Анна Гандлер та Сімон Едер (Австрія) Інґрід Тандервольд та Стурла Леґрейд (Норвегія) Маркета Давідова та Міхал Крчмарж (Чехія) Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція) Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна) Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс (Латвія). Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)

Головними хедлайнерами стануть французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.

Зазначимо, що Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках.