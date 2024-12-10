Стали відомі всі учасники Різдвяної гонки 2024
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У суботу, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка.
Організатори шоу-гонки на своєму сайті оголосили усі десять пар учасників.
Україну представлять чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима. Минулого року вони також разом виступали в Гельзенкірхені й посіли тоді 5-те місце.
Учасники Різдвяної гонки 2024
- Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)
- Ванесса Фогт та Юстус Штрелоу (Німеччина)
- Франциска Пройсс та Філіпп Наврат (Німеччина)
- Анна Гандлер та Сімон Едер (Австрія)
- Інґрід Тандервольд та Стурла Леґрейд (Норвегія)
- Маркета Давідова та Міхал Крчмарж (Чехія)
- Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)
- Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
- Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс (Латвія).
- Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)
Головними хедлайнерами стануть французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.
Зазначимо, що Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках.