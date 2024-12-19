Дебют Дмитренко та ностальгія за видовищною перемогою Валі Семеренко. Прев'ю етапу Кубку світу в Ансі

Ніби й нещодавно лише рахували дні до старту біатлонного сезону, а вже на носі третій етап Кубку світу – останній у 2024-му! Перед різдвяною паузою біатлонний караван переїздить до Франції, до селища Ле-Гран-Борнан, тож усім "бонжур". За звичкою кажуть Ансі – це місто неподалік і саме з ним асоціюється етап номер три! Він стартує в четвер, 19 грудня, а фінішує в неділю – 22 числа.

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Найсильніші біатлоністи світу схрестять зброю в спринтах, гонках переслідування та масстартах. Від "валідольних" естафет відпочиваємо. Але й без них контактної драматичної боротьби буде вдосталь!

Зазначимо, що саме французька біатлонна локація "прославилась" півтора тижні тому. Організатори відмовились проводити етап Кубку світу в наступному сезоні через несприятливі, тобто, не дуже зимові кліматичні умови. Про безсніжні перспективи найпопулярнішого зимового спорту ми ще окремо детально розповімо. А зараз про те, що ж чекає на нас, можливо, на останньому за наступні роки етапі у французьких Альпах.

Мандзин вчить уроки

Чоловіча збірна України їде до Франції, в загальному, у непоганому настрої. Провалену естафету у Гохфільцені – винесемо поки що за дужки. В особистих гонках другого етапу було без особливих збоїв та глобальних злетів. Принаймні, серед тих, від кого очікували непоганих результатів. Були свої здобутки та прорахунки – класика одним словом.

Лідером команди став той хто ним був вже роками – Дмитро Підручний. Українець прибуває до Франції на 18-ій позиції загального заліку. І для цього відрізку сезону це дуже навіть непогано. 33-річний атлет має хороші шанси стартувати в усіх трьох гонках етапу. Якщо не провалиться у спринті та переслідуванні – залишиться в топ-25 "тоталу", а це відкриті двері до масстарту!

Дмитро Підручний Getty Images

Хоча, після 15-го місця в спринті та 11-го в персьюті, Підручний хоче не просто потрапити до масстарту, а й поборотись в ньому за "десятку". Теоретичні шанси є – Дмитро додав у швидкості та стріляє на рівні. Але біатлон це не спорт для влучних прогнозів.

"Траса в Ансі досить складна, місцями вузька, під час масстарту це трішки є проблемою. Але загалом, вона в хорошому стані, цікава та складна. Тут під час змагань завжди чудова атмосфера, вболівальників багато приходить", – сказав біатлоніст в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

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Антон Дудченко за результатами другого етапу дещо просів. Перед Ансі знаходиться на 24-й позиції світового заліку. Підвела стрільба, але має їй пояснення. Перед гонкою з чотирма вогневими рубежами в його гвинтівці посилили тиск в спусковому механізмі (цей показник завжди регулюється та ретельно перевіряється суддями). Атлета таке рішення здивувало, але довелося змиритись і в підсумку настріляти зайвого. Та головне, що сам біатлоніст знову вірить в себе.

"З такими результатами вже можна працювати. Я дуже задоволений, що самопочуття, фізичний стан краще ніж минулого року. Вдалося вийти нарешті з тогорічного стану. Це спорт: один етап гарний, інший – трохи гірше", – зазначив Дудченко в інтерв’ю biathlon . com . ua .

До речі, 17 грудня Дудченко відзначив свій 28-й день народження! Чемпіон приєднується до вітань!

Віталій Мандзин, який різко та яскраво почав сезон, також має певний регрес. А перед Гохфільценом ми попереджали – рано ще чекати від 21-річного хлопця суттєвих проривів. Зараз необхідна відносна стабільність (її не буде). І саме на неї очікуємо на третьому етапі. Бути в боротьбі, відібратися з середніх позицій до переслідування – це буде хорошим показником. А стартувати в другому поспіль масстарті – це буде дуже круто. До речі, Мандзин, як і Підручний, також має хороші перспективи на гонку тридцяти найсильніших. Зараз він на 19-й позиції (відбираються, нагадаємо, 25 перших загального заліку та 5 кращих атлетів на етапі).

Віталій Мандзин Getty Images

В особистих гонках другого етапу, із залікової зони Мандзин не випадав. І навіть попри провалену естафету вселяє надії в серця тренерів та вболівальників. Більшість фанатів Віталія в у соцмережах бажали йому забути про гіркі штрафні кола в естафеті та з вірою у власні сили стартувати у Франції. Схоже, Мандзина готові носити на руках. Головне, в міру.

Перед етапом в Ансі біатлоніст написав у соцмережах "Дякую, Гохфільцен, за урок". Хоча домашня робота в молодого біатлоніста така, що до наступного уроку її зробити буде дуже складно. Але навчальний процес триває, а про табель з оцінками ще думати не час.

Дмитренко налаштовується на дощ

Христина Дмитренко виступатиме в Ансі вперше у своїй кар’єрі.

"Не знайома з профілем траси, але точно знаю, що погода там буде дощова", – якось скептично, але впевнено зазначила біатлоністка в коментарі Чемпіону дорогою до Ансі.

В Гохфільцені Христина була кращою серед українок – 18-та у спринті, 22-га в переслідуванні, ще й провела якісний етап в естафеті. Але ось саме цей зазначений погодний фактор може мати вплив на подальший результат. Молотити кашу та триматися на спусках та поворотах підступної траси (про неї – нижче) без досвіду буде важкувато. Але погода має здатність змінюватись, а енергетика молодого організму здатна творити дива!

Христина Дмитренко Getty Images

Юлія Джима демонструє ідеальну стрільбу в особистих гонках, але швидкістю все ще не вражає. Її особистий тренер словенець Урош Велепець сяє від щастя, але таким його роблять успіхи німецької команди, яку він тренує. Його ж українська підопічна, сподіваємось, вистрелить дещо пізніше. Хоча якщо не буде прогресу у швидкості, то доведеться чекати індивідуальної гонки в календарі аби сподіватися на високе місце. Там точно стрільба вирішує майже все.

А зараз чекаємо від Христини та Юлії боротьби за масстарт. За основною квотою вони поки що туди не проходять. Але хороші результати в спринті та переслідуванні дозволять поборотись за стартовий номер в елітній гонці.

Анна Кривонос, Юлія Городна та Олександра Меркушина будуть набивати свої гулі та здобувати впевненість. На більше дівчата, схоже, поки що не готові.

Повернення Ірини Петренко, нагадаємо, до основи у цьому календарному році все ще не планується. Анастасія Меркушина стартуватиме в австрійському Обертіліасі на Кубку IBU.

За день до старту етапу в Ансі стало відомо, що головний тренер жіночої команди Микола Зоц запросив на Кубок світу нову дебютантку – 24-річну Лілію Стеблину. Найкращий її результат у цьому сезоні – 33-тє місце у спринті Кубка IBU у шведському Ідре, тому на високі результати від цієї спортсменки сподіватися не варто.

І хлопці, й дівчата, спускаються з відносної гірської висоти. Тому в функціональному плані мало б дещо "відпустити".

Одне точно відомо – всі хочуть на різдвяні канікули піти в гарному настрої й віддадуть заради цього усе, що до цього часу натренували.

Гламур, але вже не "лямур"

Ле-Гран-Борнан – типове курортне село в районі Аравія в Північних Альпах, за пів години їзди від Ансі, майже стільки ж і до швейцарської Женеви.

Висота тут дещо менша ніж у Гохфільцені – 928 метрів над рівнем моря.

Біатлонний стадіон названий на честь Сільві Бекар – це бронзова медалістка ОІ-2006 та чемпіонка світу 2003. Вона звідси родом, і в наступному році їй виповниться 50.

Біатлон в цій місцині забава відносно нова. Комплекс збудували у 2010-му в арену категорії "А" вклали близько чотирьох мільйонів євро.

Biathlon Annecy - Le Grand-Bornand

Це не класична арена, де біатлоністи можуть тренуватися в будь-яку пору року та проводити збори. Це одноразова споруда, а після проведення етапу її майже всю розбирають. На місці стрільбища влітку проходить автомобільна дорога. А прямісінько посеред нинішньої зони для стрільби знаходиться фініш одного з етапів велогонки "Тур де Франс".

І про погоду. Вона тут грайлива. І саме через неї тут не змогли провести етап у 2011-му. Тоді через аномальне тепло два етапи поспіль приймав Гохфільцен.

Судячи зі світлин, в останній тиждень снігу трохи насипало, але його буде недостатньо, без штучного не обійтись. Прогноз погоди на час проведення змагань – плюсова температура, часом навіть +10! Побачити хлопців та дівчат у футболках посеред зими – це саме про цей етап!

Щодо самого треку, то він як і всі, має свої особливості. На цій трасі багато швидких спусків. Відігравати секунди на рівнині чи підйомах особливо не вийде. Вгадати зі змащенням аби котило з гори в тепло – завдання, як кажуть, з зірочкою.

До речі, на сторінці етапу в соцмережах під світлиною, де ще є снігові пейзажі, вболівальники сперечаються щодо доцільності змагань в грудні. З дивану, воно, звісно, ж "видніше". Хтось пропонує проводити перегони вище в горах, хтось – перенести їх на більш пізній період року. В будь-якому разі відчувається, що тема безсніжжя там болюча.

Але атмосфера тут завжди класна! Чимало глядачів стоять вздовж траси та навіть на балконах затишних котеджів, а невеличкий компактний стадіон на фініші – завжди галасливий. Вболівальники вже шукають в коментарях зайві квитки. Ажіотаж пояснюється силою французького біатлону та рішенням позбутися від етапу в наступних сезонах.

Без чеської ракети – Маркети

На третьому етапі не побачимо чеську приму Маркету Давидову, яка добре почала сезон, виграла одну гонку та нав’язувала боротьбу лідеркам. В неї болі в спині – повертається додому підлікуватись.

Маркета Давидова Getty Images

Не вдалося повернутись як слід титулованій Ганні Еберг, вона була травмована перед сезоном. Шведка також поїхала додому дещо себе підлатати. Італійка Ліза Віттоцці, переможниця загального заліку минулого сезону, нагадаємо, також пропускає цей етап, як і два попередніх.

Очікуємо на заочну боротьбу між шведками, француженками та німкенями. Господарки траси в формі та дуже злі через програну німкеням естафету. Шведка Ельвіра Еберг втратила першу позицію в загальному заліку і мусить її повертати аби не відпустити німкеню Франциску Пройс занадто далеко. Такі ж плани в Лу Жанмонно!

Норвежки поки що не дуже конкурентні. Та і їхня лідерка Інгрід Тандреволд через проблеми з серцем пропустить і третій етап.

Сподіваємось на підтвердження заданого темпу від фінки Суві Мінкінен. Фінський біатлон потребує ковтка свіжого повітря! Хочеться прориву в особистих гонках від словенок, які, нагадаємо, здобули четверте місце в естафеті! В команді є швидкі вибухові дівчата, і якщо складеться стрільба, то це прямі конкурентки для лідерок!

У чоловіків, як завжди, буде гаряче! Очевидно, знову станемо свідками "розбірок" між французами та норвежцями, а все це ще й перемішається в боротьбі один між одним! Програні дві естафети французам добре вдарили по самолюбству скандинавів. Перші дуже б хотіли аби естафета була б і в програмі домашнього етапу, аби мокнути "норгів" в сніг обличчям й на домашній трасі. Але в календарі, нагадаємо, її немає. Непогану форму демонструє німецька команда і це також плюс для загальної конкуренції в Ансі!

Арена Сільві Бекар та Романа Прими

На цій арені, як і багатьох інших, український біатлон мав вагомі здобутки.

Біатлонна арена в Ансі Biathlon Annecy - Le Grand-Bornand

В сезоні 2022/23 Антон Дудченко з точною стрільбою фінішував тут 28-м в спринті, а в топ-20, також без промахів, був Артем Прима, який вже не виступає на міжнародному рівні. Згодом він замкнув десятку найсильніших в переслідуванні.

Віталій Мандзин також стартував, але не потрапив до залікової зони та не відібрався до гонки переслідування. В будь-якому разі – то ще був інший Мандзин.

В жіночому спринті найкращою була Олена Білосюк – без промахів, але лише 29-та. До речі, Анастасія Меркушина також без хиб до залікової зони не потрапила. Але в персюті зі стовідсотковою стрільбою відіграла 21 позицію!

Відібрався до масстарту лише Артем Прима, але на фініші це було 29-те місце з 30-ти учасників, які отримують право стартувати в еліт-гонці.

До речі, Роман Пріма, нині тренер чоловічої команди "Б", у 2011 році здобув в Ансі срібло в індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU, і це його єдиний особистий подіум у дорослій кар'єрі.

А у 2013-му саме у Ле-Гран-Борнані, який тоді вперше приймав етап Кубку світу, Валентина Семеренко здобула першу і єдину в кар'єрі особисту перемогу на цьому рівні. Українка, яка за день до того піднялася на третій щабель п'єдесталу пошани у спринті, випередила на фінішному колі росіянку Ірину Старих.

Через рік і три місяці Валентина стала чемпіонкою світу в масстарті, проте це вже зовсім інша, хоча й ще більш приємна історія...