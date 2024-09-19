Нове місце після Нове-Место. IBU готується оголосити локації для майбутніх чемпіонатів світу

Норвезький Голменколен, фінський Контіолахті та австрійський Гохфільцен – претенденти на проведення чемпіонатів світу у 2028 та 2029 роках.

Переможців оберуть на конгресі IBU, який відбудеться в столиці Сербії Бєлграді з 27 по 29 вересня, – йдеться у релізі Міжнародного союзу біатлоністів.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2024 відбувся у чеському Нове-Место-на Мораве. Наступного року світову першість вперше прийматиме Ленцергайде (Швейцарія).

Ще за рік найсильніших на планеті визначатимуть на Олімпіаді в італійській Антгольц-Антерсельві.

Одразу після Ігор ЧС-2027 має відбутись в Отепяя. Для Естонії, як для господаря, чемпіонат світу стане першим.

Зазначимо, що Гохфільцен востаннє приймав світову першість у 2017 році, Голменколлен – у 2016-му, а Контіолахті – у 2015-му.