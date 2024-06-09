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У Мінмолодьспорту попередили федерації про заходи щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків

Максим Салівон — 9 червня, 12:14
У Мінмолодьспорту попередили федерації про заходи щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків

Міністерство молоді та спорту України розробило положення для федерацій щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

У документі зазначається, що державний орган формує склад учасників заходу чи змагання, а також визначає відповідальну за повернення офіційної делегації особу.

Визначено також конкретний перелік дій, яким у Мінмолоді та спорту збираються послуговуватися у разі неповернення члена офіційної делегації України.

Серед покарань, які можуть загрожувати особам та суб'єктам, які ті представляють, у разі неповернення в Україну, зазначаються:

  • Виключення зі складу національної збірної;
  • Можливість позбавлення статусу національної тієї чи іншої федерації;
  • Оголошення у міжнародний розшук.

Раніше тренер Чорноморця не повернувся зі зборів, і втік за кордон, екс-наставник Олександрії розповів про те, як виїхав із України, а український спортсмен не повернувся на Батьківщину після чемпіонату світу, щоб уникнути мобілізації.

війна Міністерства молоді та спорту

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