У Мінмолодьспорту попередили федерації про заходи щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків

Міністерство молоді та спорту України розробило положення для федерацій щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

У документі зазначається, що державний орган формує склад учасників заходу чи змагання, а також визначає відповідальну за повернення офіційної делегації особу.

Визначено також конкретний перелік дій, яким у Мінмолоді та спорту збираються послуговуватися у разі неповернення члена офіційної делегації України.

Серед покарань, які можуть загрожувати особам та суб'єктам, які ті представляють, у разі неповернення в Україну, зазначаються:

Виключення зі складу національної збірної;

Можливість позбавлення статусу національної тієї чи іншої федерації;

Оголошення у міжнародний розшук.

Раніше тренер Чорноморця не повернувся зі зборів, і втік за кордон, екс-наставник Олександрії розповів про те, як виїхав із України, а український спортсмен не повернувся на Батьківщину після чемпіонату світу, щоб уникнути мобілізації.