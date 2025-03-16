Швеція "поцупила" кришталевий глобус у Франції. Україна – в десятці підсумкового заліку змішаних естафет

У заліку змішаних естафет Україна завершила сезон 2024/25 на 10-й позиції. Перемогу в боротьбі за малий кришталевий глобус здобула команда Швеції.

Перед останнім стартом Франція випереджала Швецію в заліку лише на шість балів, тож усе вирішилося саме в останній гонці. Швеція в міксті фінішувала першою, Франція – другою. У підсумку скандинави набрали 439 балів, Франція – 430. В України – 205 очок.

Нагадаємо, що сьогодні на етапі Кубка світу в словенській Поклюці відбулася остання змішана естафета сезону. Україна фінішувала на 9-й позиції.

Найкращий результат сезону в міксті українці продемонстрували на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті – шоста позиція. У німецькому Обергофі фінішували на 8-й позиції, а на чемпіонаті світу у швейцарському Ленцергайде – також на восьмій.

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Додамо, що в заліку чоловічих естафет Україна завершила сезон на 5-й позиції, а в жіночому заліку – на 8-й. В обох номінаціях перемогла Франція.