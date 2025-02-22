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Залу слави IBU поповнили троє біатлоністів

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 11:48
Залу слави IBU поповнили троє біатлоністів
IBU

Міжнародний союз біатлоністів ввів до Зали слави трьох спортсменів – Лів-Грете Шельбрейд, Мартіну Бек та Міхаеля Грайса.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Відповідне рішення було ухвалено на виконкомі організації, який відбувся напередодні. Президент Оле Далін висловив свою гордість, відзначивши цих трьох спортсменів.

На рахунку Шельбрейд два срібла та бронза Олімпійських ігор, вісім золотих нагород в межах чемпіонатів світу та 46 подіумів на Кубках світу.

Мартіна Бек має за плечима три срібла та бронзу Олімпіад, три перемоги на чемпіонатах світу з біатлону та 42 нагороди в межах КС.

Грайс тричі ставав Олімпійським чемпіоном та стільки ж разів вигравав чемпіонат світу.

Раніше президент IBU прокоментував можливість повернення росіян та білорусів у світовий біатлон.

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