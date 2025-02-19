Дуже важлива для біатлону нація, – президент IBU прокоментував можливість повернення росіян

Президент IBU Оле Далін прокоментував можливість повернення росіян та білорусів у світовий біатлон.

Слова функціонера наводить Langrenn.

"Ми сподіваємось, що війна скінчиться, адже це дві дуже важливі для біатлону нації. Олімпіада? У випадку завершення бойових дій вони матимуть змогу пройти кваліфікацію згідно з нашими правилами. Тільки у такому випадку ми розглянемо їх повернення", – резюмував Далін.

Нагадаємо, росіян та білорусів відсторонили від участі в усіх змаганнях з біатлону від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що іменитого російського лижника не допустили до участі на турнірі в Італії.