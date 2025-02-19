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Дуже важлива для біатлону нація, – президент IBU прокоментував можливість повернення росіян

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 20:27
Оле Далін оцінив можливість повернення росіян у біатлон
Оле Далін
Getty images

Президент IBU Оле Далін прокоментував можливість повернення росіян та білорусів у світовий біатлон.

Слова функціонера наводить Langrenn.

"Ми сподіваємось, що війна скінчиться, адже це дві дуже важливі для біатлону нації. Олімпіада? У випадку завершення бойових дій вони матимуть змогу пройти кваліфікацію згідно з нашими правилами.

Тільки у такому випадку ми розглянемо їх повернення", – резюмував Далін.

Нагадаємо, росіян та білорусів відсторонили від участі в усіх змаганнях з біатлону від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що іменитого російського лижника не допустили до участі на турнірі в Італії.

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