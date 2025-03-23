Самуельссон виграв останню гонку братів Бо, Підручний фінішував 24-м

Чоловічою гонкою з масовим стартом у норвезькому Голменколлені завершився сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону.

Єдиний представник України Дмитро Підручний настріляв сумарно три кола штрафу й фінішував 24-м.

Виграв гонку швед Себастьян Самуельссон, срібним призером став француз Ерік Перро, а бронзову нагороду здобув норвежець Ендре Стрьомсгейм.

Ця гонка була останньою у кар'єрах норвезьких братів Йоганнеса та Тарея Бо, які фінішували відповідно 7-м і 23-м.

Кубок світу. Голменколлен. Чоловічий масстарт

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) 39:11,8

2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +5,6

3. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) +9,3

...

24. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +3:10,2

На цьому міжнародний біатлонний сезон завершився. Раніше в жіночому масстарті Франциска Пройс здобула перемогу й виграла Великий кришталевий глобус.