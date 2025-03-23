Одна перемога – два трофеї: Франциска Пройс здобула Великий і Малий кришталеві глобуси

Німецька біатлоністка Франциска Пройс виграла жіночий загальний залік Кубку світу в сезоні-2024/25.

У масстарті в Голменколлені, останньому старті сезону, Пройс здобула перемогу, випередивши на останньому колі Француженку Лу Жанмонно, якій до гонки програвала 5 очок.

Перед фінішем Жанмонно впала, що завадило їй нав'язати боротьбу німкені на фінішній прямій. У підсумку Пройс змогла стати королевою передолімпійського сезону.

Лу Жанмонно пропустила в масстарті вперед ще й шведку Ельвіру Еберг. Француженка посіла підсумкове друге місце в загальному заліку.

Топ-10 жіночого загального заліку Кубку світу 2024/25

Серед українок найкращою у загальному заліку стала Юлія Джима, яка з 368 очками посіла підсумкове 17 місце.

Зазначимо, що Пройс на додачу до Великого кришталевого глобуса виграла ще й Малий трофей, ставши також найкращою у заліку масстартів.