Одна перемога – два трофеї: Франциска Пройс здобула Великий і Малий кришталеві глобуси
Німецька біатлоністка Франциска Пройс виграла жіночий загальний залік Кубку світу в сезоні-2024/25.
У масстарті в Голменколлені, останньому старті сезону, Пройс здобула перемогу, випередивши на останньому колі Француженку Лу Жанмонно, якій до гонки програвала 5 очок.
Перед фінішем Жанмонно впала, що завадило їй нав'язати боротьбу німкені на фінішній прямій. У підсумку Пройс змогла стати королевою передолімпійського сезону.
Лу Жанмонно пропустила в масстарті вперед ще й шведку Ельвіру Еберг. Француженка посіла підсумкове друге місце в загальному заліку.
Серед українок найкращою у загальному заліку стала Юлія Джима, яка з 368 очками посіла підсумкове 17 місце.
Зазначимо, що Пройс на додачу до Великого кришталевого глобуса виграла ще й Малий трофей, ставши також найкращою у заліку масстартів.