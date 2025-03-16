Були близькими до медалі: Ткаленко – про боротьбу в сингл-міксті

Український біатлоніст Руслан Ткаленко поділився враженнями про виступ в одиночній змішаній естафеті на заключному етапі Кубку IBU в естонському Отепяя, де українська команда посіла п’яте місце. Ткаленко змагався в дуеті з Валерією Дмитренко.

"Звичайно, завжди хочеться боротися за медалі, і сьогодні ми були дуже близько до цього. П’яте місце – хороший результат, на жаль, сьогодні трохи не вистачило до нагороди, але ми боролися до кінця", – сказав 32-річний біатлоніст у коментарі "Чемпіону".

Чимало команд у цій гонці мали штрафні кола. Зокрема, вся перша п’ятірка, а володарі бронзи, норвежці, – аж три. В української команди, яка йшла серед лідерів половину гонки, – одне штрафне коло, але суперники були швидшими на дистанції.

"Сьогодні умови були непрості: поривчастий вітер, який змінював напрямок, – це ускладнювало стрільбу. Було важко підібрати правильну роботу на стрільбищі, тому й промахи траплялися у багатьох. Умови були однакові для всіх, і кожен по-різному впорався з ними. Хтось зумів адаптуватися краще, хтось – ні.

Зі снігом все було добре. Загалом, перша частина етапу була важчою для організаторів, бо дуже потепліло (до +17), а вже з другої частини змагань погода змінилася, і навіть випав свіжий сніг – це дуже добре вплинуло на якість траси".

Руслан Ткаленко також коротко підсумував свої виступи на Кубку IBU, адже етап в Отепяя був останнім у сезоні 2024/2025.

"Сезон видався непростим. Були як хороші гонки, так і моменти, які хочеться виправити. Хочу подякувати всій команді, сервісній бригаді та тренерам за їхню роботу. Окрема подяка хлопцям з команди, тому що конкуренція між нами, у хорошому сенсі, стимулює прогресувати та показувати свій найкращий результат в тих умовах, які ми маємо.

Також вдячний усім вболівальникам, які нас підтримують. Особливо тим, хто залишається з нами незалежно від того, чи результат хороший, чи не дуже. Ваша підтримка багато значить!

Окрема подяка ЗСУ, нашим Захисникам і Захисницям – саме завдяки їм ми маємо можливість змагатися, представляти Україну на міжнародній арені та прославляти нашу країну. Дуже це цінуємо", – сказав біатлоніст.

Зазначимо, що завдяки, зокрема, й високому результату в одиночній змішаній естафеті українська команда втримала перевагу над Фінляндією в боротьбі за п’яте місце в Кубку націй. Це дозволяє мати максимальну квоту учасників від країни на особисті гонки в наступному сезоні.

Нагадаємо, найкращий результат – 8 місце – у цьому сезоні Руслан Ткаленко продемонстрував в індивідуальній гонці на етапі Кубку IBU в словацькому Брезно-Осрблі.