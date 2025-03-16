Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Були близькими до медалі: Ткаленко – про боротьбу в сингл-міксті

Денис Шаховець — 16 березня 2025, 08:50
Були близькими до медалі: Ткаленко – про боротьбу в сингл-міксті
Руслан Ткаленко
Biathlon.com.ua

Український біатлоніст Руслан Ткаленко поділився враженнями про виступ в одиночній змішаній естафеті на заключному етапі Кубку IBU в естонському Отепяя, де українська команда посіла п’яте місце. Ткаленко змагався в дуеті з Валерією Дмитренко.

"Звичайно, завжди хочеться боротися за медалі, і сьогодні ми були дуже близько до цього. П’яте місце – хороший результат, на жаль, сьогодні трохи не вистачило до нагороди, але ми боролися до кінця", – сказав 32-річний біатлоніст у коментарі "Чемпіону".

Чимало команд у цій гонці мали штрафні кола. Зокрема, вся перша п’ятірка, а володарі бронзи, норвежці, – аж три. В української команди, яка йшла серед лідерів половину гонки, – одне штрафне коло, але суперники були швидшими на дистанції.

"Сьогодні умови були непрості: поривчастий вітер, який змінював напрямок, – це ускладнювало стрільбу. Було важко підібрати правильну роботу на стрільбищі, тому й промахи траплялися у багатьох. Умови були однакові для всіх, і кожен по-різному впорався з ними. Хтось зумів адаптуватися краще, хтось – ні.
Зі снігом все було добре. Загалом, перша частина етапу була важчою для організаторів, бо дуже потепліло (до +17), а вже з другої частини змагань погода змінилася, і навіть випав свіжий сніг – це дуже добре вплинуло на якість траси".

Руслан Ткаленко також коротко підсумував свої виступи на Кубку IBU, адже етап в Отепяя був останнім у сезоні 2024/2025.

"Сезон видався непростим. Були як хороші гонки, так і моменти, які хочеться виправити. Хочу подякувати всій команді, сервісній бригаді та тренерам за їхню роботу. Окрема подяка хлопцям з команди, тому що конкуренція між нами, у хорошому сенсі, стимулює прогресувати та показувати свій найкращий результат в тих умовах, які ми маємо.
Також вдячний усім вболівальникам, які нас підтримують. Особливо тим, хто залишається з нами незалежно від того, чи результат хороший, чи не дуже. Ваша підтримка багато значить!
Окрема подяка ЗСУ, нашим Захисникам і Захисницям – саме завдяки їм ми маємо можливість змагатися, представляти Україну на міжнародній арені та прославляти нашу країну. Дуже це цінуємо", – сказав біатлоніст.

Зазначимо, що завдяки, зокрема, й високому результату в одиночній змішаній естафеті українська команда втримала перевагу над Фінляндією в боротьбі за п’яте місце в Кубку націй. Це дозволяє мати максимальну квоту учасників від країни на особисті гонки в наступному сезоні.

Нагадаємо, найкращий результат – 8 місце – у цьому сезоні Руслан Ткаленко продемонстрував в індивідуальній гонці на етапі Кубку IBU в словацькому Брезно-Осрблі.

сингл-мікст Руслан Ткаленко ексклюзив

Руслан Ткаленко

Україна завершила Кубок IBU п'ятим місцем в одиночній змішаній естафеті
Борковський потрапив до чільної двадцятки спринту Кубку IBU
Двоє українців забігли до чільної тридцятки індивідуальної гонки на Кубку IBU
Норвежці посіли весь подіум масстарту Кубку IBU, двоє українців – у двадцятці кращих
Двоє українців потрапили до двадцятки кращих гонки переслідування Кубку IBU

Останні новини