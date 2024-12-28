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Розклад стартів Різдвяної гонки 2024

Денис Шаховець — 28 грудня 2024, 13:20
Розклад стартів Різдвяної гонки 2024
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

За регламентом біатлоністи спершу пробіжать масстарт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист на гонку переслідування.

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Масстарт розпочнеться о 19:10 за Києвом, а старт переслідування запланований на 20:30.

Розклад трансляцій та де дивитися

  • 18:35 – кваліфікація конкурсу стрільців
  • 18:45 – фінал конкурсу стрільців
  • 19:10 – масстарт
  • 20:30 – гонка переслідування
  • 21:10 – церемонія нагородження
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"Чемпіон" проведе текстову трансляцію всіх стартів у межах шоу-гонки.

Повний склад учасників Різдвяної гонки 2024

  • Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)
  • Анна Вайдель та Юстус Штрелов (Німеччина)
  • Франциска Пройс та Філіпп Наврат (Німеччина)
  • Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)
  • Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд (Норвегія)
  • Джессіка Їслова та Міхал Крчмарж (Чехія)
  • Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)
  • Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
  • Байба Бендіка та Андрейс Расторгуєвс (Латвія)
  • Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)

Різдвяна гонка 2024 відбудеться на стадіоні футбольного клубу "Шальке" – "Фельтінс-Арені". Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а у 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.

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