Розклад стартів Різдвяної гонки 2024

У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

За регламентом біатлоністи спершу пробіжать масстарт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист на гонку переслідування.

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Масстарт розпочнеться о 19:10 за Києвом, а старт переслідування запланований на 20:30.

Розклад трансляцій та де дивитися

18:35 – кваліфікація конкурсу стрільців

18:45 – фінал конкурсу стрільців

19:10 – масстарт

20:30 – гонка переслідування

21:10 – церемонія нагородження

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"Чемпіон" проведе текстову трансляцію всіх стартів у межах шоу-гонки.

Повний склад учасників Різдвяної гонки 2024

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)

Анна Вайдель та Юстус Штрелов (Німеччина)

Франциска Пройс та Філіпп Наврат (Німеччина)

Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)

Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд (Норвегія)

Джессіка Їслова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)

Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)

Байба Бендіка та Андрейс Расторгуєвс (Латвія)

Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)

Різдвяна гонка 2024 відбудеться на стадіоні футбольного клубу "Шальке" – "Фельтінс-Арені". Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а у 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.