Розклад стартів Різдвяної гонки 2024
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
За регламентом біатлоністи спершу пробіжать масстарт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист на гонку переслідування.
Масстарт розпочнеться о 19:10 за Києвом, а старт переслідування запланований на 20:30.
Розклад трансляцій та де дивитися
- 18:35 – кваліфікація конкурсу стрільців
- 18:45 – фінал конкурсу стрільців
- 19:10 – масстарт
- 20:30 – гонка переслідування
- 21:10 – церемонія нагородження
"Чемпіон" проведе текстову трансляцію всіх стартів у межах шоу-гонки.
Повний склад учасників Різдвяної гонки 2024
- Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)
- Анна Вайдель та Юстус Штрелов (Німеччина)
- Франциска Пройс та Філіпп Наврат (Німеччина)
- Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)
- Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд (Норвегія)
- Джессіка Їслова та Міхал Крчмарж (Чехія)
- Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)
- Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
- Байба Бендіка та Андрейс Расторгуєвс (Латвія)
- Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)
Різдвяна гонка 2024 відбудеться на стадіоні футбольного клубу "Шальке" – "Фельтінс-Арені". Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а у 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.