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Де та коли дивитися Різдвяну гонку 2024

Денис Шаховець — 27 грудня 2024, 14:00
Де та коли дивитися Різдвяну гонку 2024
Юлія Джима та Дмитро Підручний
Getty Images

У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

За регламентом біатлоністи спершу пробіжать масстарт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист на гонку переслідування.

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Українські вболівальники безплатно зможуть переглянути Різдвяну гонку 2024 завдяки трансляції на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Чернігів", "Суспільне Житомир" тощо).

Крім того, показ гонки запланований на телеканалах "Супільне Спорт" та "Євроспорт", що входять до підписок "Спорт", "Максимальна" або MEGOPACK відеосервісу MEGOGO.

Для тих уболівальників, що не матимуть можливості побачити Різдвяну гонку на власні очі, "Чемпіон" проведе текстову трансляцію всіх стартів у межах шоу-гонки.

Повний склад учасників Різдвяної гонки 2024

  • Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)
  • Ванесса Фогт та Юстус Штрелов (Німеччина)
  • Франциска Пройс та Філіпп Наврат (Німеччина)
  • Анна Гандлер та Сімон Едер (Австрія)
  • Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд (Норвегія)
  • Джессіка Їслова та Міхал Крчмарж (Чехія)
  • Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)
  • Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
  • Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс (Латвія)
  • Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)

Різдвяна гонка 2024 відбудеться на стадіоні футбольного клубу "Шальке" – "Фельтінс-Арені". Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а у 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.

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