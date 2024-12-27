Різдвяна гонка 2024: чергова спроба Джими та Підручного підкорити Гельзенкірхен

У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка. Це буде 24-та за ліком шоу-гонка, що щорічно проводиться на "Фельтінс-Арені", а змагаються у ній традиційно головні зірки біатлону з різних країн.

У цьому матеріалі "Чемпіон" розповідає усе, що потрібно знати про цьогорічну Різдвяну гонку, в якій Україну представлятимуть досвідчені й титуловані лідери збірної – олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Юлія Джима та чемпіон світу 2019 року в переслідуванні Дмитро Підручний..

Учасники та формат Різдвяної гонки

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)

Ванесса Фогт та Юстус Штрелоу (Німеччина)

Франциска Пройс та Філіпп Наврат (Німеччина)

Анна Гандлер та Сімон Едер (Австрія)

Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд (Норвегія)

Джессіка Їслова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Анна Маґнуссон та Єспер Нелін (Швеція)

Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)

Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс (Латвія)

Лотте Лі та Флоран Клод (Бельгія)

Юлія Джима та Дмитро Підручний en.veltins-arena.de

У Різдвяній гонці беруть участь 10 дуетів – по жінці та чоловікові в кожному. Змагання нагадує сингл-мікст і розділене на два етапи: спочатку біатлоністи пробіжать масстарт, а за його результатами стартують у переслідуванні.

Саме за результатами персьюту будуть визначені переможці та призери. Відставання перед переслідуванням буде розділене на два, тому головне завдання для спортсменів на першу частину Різдвяної гонки – не програти дуже багато часу.

Обидві дисципліни складаються з восьми вогневих рубежів (по чотири стрільби у чоловіків і жінок). За кожен промах біатлоністи пробіжать штрафне коло, яке, на відміну від звичайного, становить не 150 метрів, а втричі менше. Після останньої стрільби чоловіки біжать ще одне коло навколо стадіону (1300 метрів), а потім фінішують.

Вимушені заміни

У 2020 та 2021 роках, через пандемію коронавірісу, Різдвяна гонка була під загрозою зриву, однак її все ж вдавалося провозити в Рупольдингу, який приймав подібний старт до 2001 року. Зараз пандемія ніби й позаду, або ж вона перестала бути головною проблемою у житті, як мінімум, українців. Проте організаторам і без ковіду довелося робити вимушені заміни в оголошені склади команд.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл менш як два тижні тому перенесла операцію на серці, тому замість неї в пару до Стурли Легрейда була запрошена менш зіркова Каролін Кноттен. Утім, саме норвежці виглядають тією парою, яка має стати головним суперником французів у боротьбі за перемогу.

Також послабленою буде чеська команда. Міхал Крчмарж виступатиме в тандемі не з Маркетою Давидовою, а з Джессікою Їсловою. У лідерки жіночої збірної Чехії діагностували грижу міжхребцевого диска, тож їй такою доведеться лягти під хірургічний ніж.

Фаворити

У цій гонці найважливішим компонентом є стрільба – її точність і швидкість, оскільки на дистанції багато відіграти неможливо. Як мінімум, тому що дуже коротке коло, а як максимум – заважає досить вузька траса, у зв'язку з чим дуже непросто маневрувати. Тому фаворитами насамперед будуть снайпери, але за великим рахунком шанси на успіх є у всіх.

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод Getty Images

Не менш важливим є досвід виступів у цій дисципліні. Францухи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод вигравали Різдвяну гонку у 2022-му та 2023-му, тож тепер вони мають шанс стати першою парою, яка тричі поспіль тріумфувала у цих змаганнях. Свого часу норвежець Уле-Айнар Бьорндален вигравав ці змагання чотири роки поспіль (2003-2006), проте допомагали йому різні партнерки.

Також дуже потужно виглядають обидві німецькі команди. На перший погляд, Франциска Пройс та Філіпп Наврат виглядають сильнішими, але цілком можливо, що вище в підсумковому протоколі опиняться їхні менш зіркові земляки Ванесса Фогт та Юстус Штрелов. В першу чергу через те, що партнер Фогт стріляє краще, аніж Наврат.

І четвертою командою, яка має боротися за перемогу, мають стати норвежці. Якщо Каролін Кноттен не програє багато суперницям, то Стурла Леґрейд зможе у своїй змагальній частині залишити за спиною будь-кого з представлених зірок чоловічого біатлону.

Аутсайдери

Через відсутність Давидової, сподіватися на високий результат чеським уболівальникам буде складно. Так само навряд чи будуть боротися за перемогу бельгійці Лотте Лі та Флоран Клод. Усі ж інші цілком здатні продемонструвати високий результат, адже перевага у швидкості одних біатлоністів над іншими на такій трасі дуже сильно нівелюється.

Тіньові претенденти

До тіньових претендентів на високі місця відносимо всі чотири пари, які не згадані вище як фаворити чи аутсайдери. Це в тому числі й австрійці, які мають дуже сильний чоловічий етап, попри ветеранський вік Сімона Едера.

Не варто недооцінювати латвійців. Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс саме в такому форматі змагань можуть боротися навіть за перемогу, а за трійку призерів – запросто.

Байба Бендіка та Андрейс Расторгуєвс Getty Images

Шведи Маґнуссон та Нелін цілком могли б бути одними з фаворитів, якби не нестабільність Єспера на вогневих рубежах. Але якщо йому вдасться стріляти не гірше за партнерку, в якої зазвичай проблем із гвинтівкою немає, будуть усі шанси на високе місце.

Тіньовими претендентами також є наші Юлія Джима та Дмитро Підручний. Найкращі роки українців вже позаду, проте за плечима в них безліч досвіду.

Попередні виступи українців

Україна вже 17-й раз поспіль має своїх представників у виставковій гонці, тож нашою участю давно нікого не здивувати. Підручний та Джима втретє сформували команду України на Різдвяну гонку. Раніше вони разом посіли восьме у 2021 році, а у 2023-му фінішували п'ятими. Крім того, Джима також має досвід виступів у парі з українцем Антоном Дудченком та німцем Міхаелем Рьошем.

Для Підручного це взагалі п'ятий старт у цій шоу-гонці. Головного успіху Дмитро досяг у 2019 році, коли в парі з Анастасією Меркушиною зупинився за крок від перемоги, посівши друге місце.

Утім, другими та третіми місцями в Різдвяних гонках українських любителів біатлону зі стажем не здивувати, адже вони пам'ятають і перемоги, яких станом на цю мить було дві. Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля були найкращими у 2008-му, а у 2014-му не було рівних Валі Семеренко та Сергію Семенову.

Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля Getty Images

Завдяки тим перемогам Хвостенко, Дериземля, Семенов та Валя Семеренко мали виняткову можливість порушити спортивний режим і спробувати справжнє німецьке пиво з величезного келиха-кубка. А на додачу отримали пристойні призові.

До речі, традиція вручати пиво переможцям залишилася, а сума призових зростає з року в рік. Тож Підручному та Джимі буде за що боротися.

Розклад трансляцій та де дивитися

19:00 – масстарт;

20:20 – гонка переслідування.

Українські вболівальники безкоштовно зможуть переглянути Різдвяну гонку 2024 завдяки трансляції на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Чернігів", "Суспільне Житомир" тощо).

Крім того, показ гонки запланований на телеканалі "Супільне Спорт" та Євроспорт, що входять до підписки "Спорт", "Максимальна" або MEGOPACK відеосервісу MEGOGO.

А для тих уболівальників, що не матимуть можливості побачити Раздвяну гонку на власні очі, Чемпіон проведе текстову трансляцію всіх стартів у межах шоу-гонки.

Денис Шаховець, Чемпіон