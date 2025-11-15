Меркушина стала найкращою з українок у спринті на Відкритому чемпіонаті Швеції

В Ідре відбувся жіночий спринт у межах відкритого чемпіонату Швеції.

Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг, яка з ідеальною стрільбою пройшла дистанцію за понад 20 хвилин. Другою стала Елвіра Еберг, яка з однією хибою програла переможниці 34 секунди. Замкнула трійку Лінн Гестблюм.

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка без жодної хиби стала 11-ю.

Результати спринту

Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 20:27.1 Елвіра Еберг (Швеція, 1+0) +34.9 Лінн Гестблюм (Швеція, 0+0) +40.8 Ліза Віттоцці (Італія, 1+0) +1:04.5 Анна Магнуссон (Франція, 1+1) +1:09.9 Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0) +1:12.9

...

11. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) 22.02.8

17. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) 22:33.6

21. Дарина Чалик (Україна, 0+1) 22:40.2

23. Лілія Стеблина (Україна, 1+1) 23:09.5

24. Олександра Меркушина (Україна, 2+1) 23:15.2

25. Олена Городна (Україна, 1+2) 23:17.5

27. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1) 23:47.5

Варвара Калита (Україна) — не стартувала

У неділю відбудуться чоловічий і жіночий спринти. Кубок світу стартує 29 листопада в Естерсунді.

