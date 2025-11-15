Меркушина стала найкращою з українок у спринті на Відкритому чемпіонаті Швеції
В Ідре відбувся жіночий спринт у межах відкритого чемпіонату Швеції.
Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг, яка з ідеальною стрільбою пройшла дистанцію за понад 20 хвилин. Другою стала Елвіра Еберг, яка з однією хибою програла переможниці 34 секунди. Замкнула трійку Лінн Гестблюм.
Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка без жодної хиби стала 11-ю.
Результати спринту
- Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 20:27.1
- Елвіра Еберг (Швеція, 1+0) +34.9
- Лінн Гестблюм (Швеція, 0+0) +40.8
- Ліза Віттоцці (Італія, 1+0) +1:04.5
- Анна Магнуссон (Франція, 1+1) +1:09.9
- Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0) +1:12.9
...
11. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) 22.02.8
17. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) 22:33.6
21. Дарина Чалик (Україна, 0+1) 22:40.2
23. Лілія Стеблина (Україна, 1+1) 23:09.5
24. Олександра Меркушина (Україна, 2+1) 23:15.2
25. Олена Городна (Україна, 1+2) 23:17.5
27. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1) 23:47.5
- Варвара Калита (Україна) — не стартувала
У неділю відбудуться чоловічий і жіночий спринти. Кубок світу стартує 29 листопада в Естерсунді.
Раніше Віталій Мандзин розповів про свої цілі на новий сезон.