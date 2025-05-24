Гофер: Дискваліфікація Устюгова? Приємно, що справедливість відновлено

Відомий італійський біатлоніст Лукас Гофер прокоментував допінгову дискваліфікацію росіянина Олександра Устюгова. Анулювання його результатів принесло італійцеві срібло чемпіонату світу 2011 року в масстарті.

Гофера цитує FondoItalia.

"Мушу сказати, що приємно отримувати таку інформацію, бо це доводить, наскільки спорт і біатлон зокрема борються проти допінгу. Хоча й через 14 років, приємно бачити, що справедливість відновлено і правила дотримано.

На щастя, того дня я все одно фінішував третім, тож мав можливість пережити емоції нагородження. Зрештою, медаль я все одно виграв і піднявся на п'єдестал. Це особливі емоції, які я ніколи не забуду, тим більше, що це був мій перший індивідуальний подіум, і він відбувся саме на чемпіонаті світу", – заявив спортсмен.