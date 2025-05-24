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Гофер: Дискваліфікація Устюгова? Приємно, що справедливість відновлено

Олег Дідух — 24 травня 2025, 20:32
Гофер: Дискваліфікація Устюгова? Приємно, що справедливість відновлено
Лукас Гофер
instagram.com/k_voigt_fotografie

Відомий італійський біатлоніст Лукас Гофер прокоментував допінгову дискваліфікацію росіянина Олександра Устюгова. Анулювання його результатів принесло італійцеві срібло чемпіонату світу 2011 року в масстарті.

Гофера цитує FondoItalia.

"Мушу сказати, що приємно отримувати таку інформацію, бо це доводить, наскільки спорт і біатлон зокрема борються проти допінгу. Хоча й через 14 років, приємно бачити, що справедливість відновлено і правила дотримано.

На щастя, того дня я все одно фінішував третім, тож мав можливість пережити емоції нагородження. Зрештою, медаль я все одно виграв і піднявся на п'єдестал. Це особливі емоції, які я ніколи не забуду, тим більше, що це був мій перший індивідуальний подіум, і він відбувся саме на чемпіонаті світу", – заявив спортсмен.

Напередодні Швейцарський федеральний суд відхилив апеляцію Устюгова щодо допінгу в період з 2010 по 2014 роки. Це дозволило Мартену Фуркаду повторити рекорд Уле-Ейнара Бйорндалена за кількістю золотих медалей на Олімпіадах.

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Лукас Гофер

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