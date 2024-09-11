CAS відхилив апеляцію російських біатлоністів

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію біатлоністів з Росії Євгена Устюгова та Світлани Слєпцової.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

CAS відхилив апеляцію щодо вироків першої інстанції у справах про порушення антидопінгових правил. Попередні вердикти залишили без змін.

Результати Устюгова з 27 серпня 2013 року до його завершення кар'єри в кінці сезону Кубку світу 2013/14 — залишаються недійсними. Сюди ж відносяться результати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, зокрема командне золото в естафеті на Олімпіаді в Сочі.

У Слєпцової визнані недійсними результати отримані нею з 22 березня 2013 до кінця сезону Кубку світу 2013/14. Також вважаються недійсними результати Олімпіади та чемпіонату світу.

Напередодні український біатлоніст Сергій Телень отримав покарання за порушення антидопінгових правил.