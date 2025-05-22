Фуркад повторив легендарний рекорд Бйорндалена
Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад завдяки допінгу росіянина Євгенія Устюгова отримав золоту медаль за масстарт Олімпійських ігор у Ванкувері.
Про це повідомляє Іnternational Biathlon Union Newsroom.
Напередодні Швейцарський федеральний суд відхилив апеляцію Устюгова щодо допінгу в період з 2010 по 2014 роки. Таким чином всі результати росіянина на Олімпійських іграх у Ванкувері та Сочі були анульовані.
Після розподілу нагород олімпійським чемпіоном у Ванкувері-2010 в масстарті став саме Фуркад.
Таким чином француз став найтитулованішим біатлоністом Олімпійських ігор в особистих гонках, зрівнявшись з норвежцем Уле-Ейнара Бйорндаленом – по шість медалей.
Нагадаємо, 36-річний Фуркад завершив кар’єрі біатлоніста в березні 2020 року. На початку лютого француз відмовився очолити оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2030 року.