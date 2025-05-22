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Фуркад повторив легендарний рекорд Бйорндалена

Олександр Булава — 22 травня 2025, 20:02
Фуркад повторив легендарний рекорд Бйорндалена
Мартен Фуркад
L'Equipe

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад завдяки допінгу росіянина Євгенія Устюгова отримав золоту медаль за масстарт Олімпійських ігор у Ванкувері.

Про це повідомляє Іnternational Biathlon Union Newsroom.

Напередодні Швейцарський федеральний суд відхилив апеляцію Устюгова щодо допінгу в період з 2010 по 2014 роки. Таким чином всі результати росіянина на Олімпійських іграх у Ванкувері та Сочі були анульовані.

Після розподілу нагород олімпійським чемпіоном у Ванкувері-2010 в масстарті став саме Фуркад.

Таким чином француз став найтитулованішим біатлоністом Олімпійських ігор в особистих гонках, зрівнявшись з норвежцем Уле-Ейнара Бйорндаленом – по шість медалей.

Нагадаємо, 36-річний Фуркад завершив кар’єрі біатлоніста в березні 2020 року. На початку лютого француз відмовився очолити оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2030 року.

Бйорндален Устюгов Мартен Фуркад

Устюгов

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