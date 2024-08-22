ЛЧС-2024 з біатлону. Суперспринт, юніорки. Онлайн-трансляція

У четвер, 22 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжиться суперспринтом серед юніорок.

Україну у перегонах представлять Олександра Меркушина, Олена Городна, Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Поліна Пуцко та Аліна Хміль.

Початок кваліфікації запланований на 13:00 за київським часом, фінал гонки розпочнеться о 17:00.

Додамо, що Меркушина, Городна, Приходько та Хвостенко виступлять у третьому кваліфікаційному заїзді (початок о 13:50, а Пуцко та Хміль — у четвертому (початок об 14:15).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію перегонів.