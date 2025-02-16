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Іменитого російського лижника не допустили до участі на турнірі в Італії

Олександр Булава — 16 лютого 2025, 20:28
Іменитого російського лижника не допустили до участі на турнірі в Італії
Олександр Большунов
Getty Images

Відомого російського лижника Олександра Большунова не допустили до участі у гонці Gsieser Tal-Lauf.

Організатори зазначили, що росіянин не зміг взяти участь у змаганнях, оскільки ці перегони проводяться під Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), яка затвердила відсторонення російських спортсменів перед стартом сезону.

Нагадаємо, напередодні Большунов, який у березні 2022 року взяв участь у мітингу на підтримку війни проти України та був присвячений річниці анексії Криму, виграв Sudtirol Moonlight Classic. Дана гонка відбулась не під егідою FIS.

Зазначимо, що спочатку Большунов був заявлений на гонку під російським прапором, проте згодом триколор з протоколу прибрали. Для титулованого лижника це була перша міжнародна гонка після відсторонення росіян у лютому 2022 року. Sudtirol Moonlight Classic відбувалася не під егідою Міжнародної лижної федерації (FIS).

Олександр Большунов

Олександр Большунов

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