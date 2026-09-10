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Дальмаєр включили в Зал слави німецького спорту

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 14:27
Дальмаєр включили в Зал слави німецького спорту
Лаура Дальмаєр
Getty Images

Легендарна біатлоністка Лаура Дальмаєр включена в Зал слави німецького спорту.

Про це повідомляє Sporthilfe.

Окрім Дальмаєр, до Залу слави також включили гірськолижника Фелікса Нойройтера, гімнаста Фабіана Хамбюхена та плавчиню Брітту Штеффен. Раніше до Залу слави німецького спорту вже були включені такі біатлоністи як Уші Дізль, Фріц Фішер, Магдалена Нойнер, Каті Вільхельм і Антье Харві.

Нагадаємо, 28 липня 2025 року, під час сходження на гору Лайла-Пік, Дальмаєр загинула внаслідок каменепаду у віці 31 року. В екстремальних умовах рятувальники вирішили не евакуювати її тіло, адже це могло загрожувати життю інших.

У травні 2019 року Дальмаєр оголосила про завершення кар'єри у віці лише 25 років. Попри це, вона залишається однією з найуспішніших німецьких біатлоністок в історії Кубка світу. Лаура здобула сім титулів чемпіонки світу та дві золоті олімпійські медалі в період з 2015 по 2019 рік.

Лаура Дальмайєр

Лаура Дальмайєр

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