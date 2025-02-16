Рекорди Йоганнеса Бо, сенсації від Райта та Мінккінен і непримітні українці

Дочекалися! У швейцарському Ленцергайде стартував чемпіонат світу 2025 з біатлону! На вболівальників очікує 12 гонок найвищого ґатунку. "Чемпіон" підбиває підсумки першої частини чемпіонату світу, що відбулася на тижні, що минає.

Світова першість є головною "родзинкою" сезону, тому до цього турніру усі спортсмени готуються заздалегідь, аби проявити себе у всій красі. Нерідко чемпіонат світу радує вболівальників сенсаційними результатами, рекордами чи чимось тим, що запам’ятовується на роки. Не обійшлося без цього і на нинішньому турнірі, хоч і минуло менше половини змагальної програми. На жаль, українців поки в заголовках новин не помічено. Що ж ми маємо сьогодні?

По-перше, хочеться відзначити погану якість трансляцій зі Швейцарії. Всі ми звикли до стандартів трансляцій етапів Кубку світу, і коли трапляються трансляції з Олімпійських ігор чи чемпіонатів світу, то навіть неозброєним оком буде видно різницю. То забудуть показати стрільбу лідера загального заліку Йоґаннеса Бо, то проблеми з титрами та переплутаними прізвищами біатлоністів, то в етері з’являються дивні кадри з лежачої на лавці камери, кадрів білого неба чи незрозумілих лісових кущів.

По-друге, Йоганнес-Тінґнес Бо однозначно і беззаперечно став легендою №1 світового біатлону, обійшовши Уле Айнара Бйорндалена за кількістю перемог на чемпіонатах світу, причому одразу у двух категоріях.

Йоганнес Бо Getty Images

Перемога в спринті дозволила Бо-молодшому обійти легендарного земляка за кількістю нагород на чемпіонатах світу, а недільна перемога в "пасьюті" підняла Йоґаннеса на перше місце за кількістю особистих перемог на планетарних першостях.

Станом на сьогодні, в активі Бо-молодшого 12 "золотих" нагород в особистих гонках, у Бйорндалена – 11. За загальною кількістю "золота" (включаючи естафети) рахунок 22:20 на користь Йоґаннеса. Єдина "номінація" в якій Уле Айнар залишиться лідером, – загальний рейтинг медалей, незалежно від проби, де рахунок 45:40. Але, якщо вірити Йоґаннесу, то він закінчує кар’єру після завершення сезону, тому вже не зможе обійти Бйорндалена, адже на цьому чемпіонаті залишилися лише чотири гонки, в яких Бо може взяти участь.

Ще в одному рейтингу Бйорндален втратив першість – за кількістю закритих мішеней. Тут норвежця обійшов австрійський ветеран Сімон Едер, який після гонки переслідування мав 7046 влучних пострілів (87,95%) проти 7037 (82,93%) в Уле Айнара.

Як часто буває, сенсаційні результати на великих турнірах не рідкість – не обійшлося й у Швейцарії без цього. Першою порадувала вболівальників збірної Фінляндії Суві Мінкінен, здобувши "бронзу" в спринті. Окремо варто зазначити, що Суві стала лише третьою спортсменкою з Фінляндії, яка зуміла вибороти медаль світової першості.

Суві Мінккінен Getty Images

Результат спринту виявився поки найдраматичнішим підсумком гонки на цьому турнірі. Після фінішу доброї половини учасників три спортсменки (Пройс, Мінкінен та Геккі-Гросс) мали результати в діапазоні 1,6 секунди! Але 68-й стартовий номер Жюстін Бреза-Буше мала свій план і зуміла випередити трійцю на 10 секунд, посунувши представницю Швейцарії Лену Геккі-Гросс з подіуму. Це був чи не єдиний шанс для господарів вибороти медаль на домашньому турнірі.

Ну, а американець Кемпбел Райт заслуговує окремих овацій. 22-й річний біатлоніст до "срібла" в спринті, додав аналогічну медаль і в гонці переслідування! Райт став четвертим американцем в історії, що здобув медаль на чемпіонаті світу і першим, що має дві нагороди! Попередні звитяги американців були в індивідуальних гонках (Джош Томпсон, Тім Берк та Ловелл Бейлі), а тут спринт та "пасьют".

Фантастичний результат для молодого біатлоніста, який також лідирує в загальному заліку U-23, випереджаючи нашого Віталія Мандзина. Добре, що очки з чемпіонату світу в цей залік не йдуть, тому в українця ще є шанс поборотися за гробус.

Кемпбел Райт Getty Images

До речі, українці… З результатів збірної України на чемпіонаті світу в Ленцергайде гарних новин поки що не поступало. У лідерів українського біатлону поки не "клеїться" ні стрільба, ні хід. На разі найкращим результатом для "жовто-синіх" є 18-й результат Юлії Джими в спринті та прогрес на 19-те місце Віталія Мандзина в "пасьюті" з 36-го стартової позиції.

Окремо зазначимо, що дебютні гонки на чемпіонатах світу провели Олена Городна та Тарас Лесюк. Обидва стартували у відповідних спринтах, але фінішували за межами топ-60 і не потрапили до гонок переслідування.

Попереду на нас чекають індивідуальні гонки, масстарти та естафети, в яких ми зазвичай маємо сподівання на гарні результати. Продовження змагань вже 18 лютого.