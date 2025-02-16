Рекорди Йоганнеса Бо, сенсації від Райта та Мінккінен і непримітні українці
Дочекалися! У швейцарському Ленцергайде стартував чемпіонат світу 2025 з біатлону! На вболівальників очікує 12 гонок найвищого ґатунку. "Чемпіон" підбиває підсумки першої частини чемпіонату світу, що відбулася на тижні, що минає.
Світова першість є головною "родзинкою" сезону, тому до цього турніру усі спортсмени готуються заздалегідь, аби проявити себе у всій красі. Нерідко чемпіонат світу радує вболівальників сенсаційними результатами, рекордами чи чимось тим, що запам’ятовується на роки. Не обійшлося без цього і на нинішньому турнірі, хоч і минуло менше половини змагальної програми. На жаль, українців поки в заголовках новин не помічено. Що ж ми маємо сьогодні?
По-перше, хочеться відзначити погану якість трансляцій зі Швейцарії. Всі ми звикли до стандартів трансляцій етапів Кубку світу, і коли трапляються трансляції з Олімпійських ігор чи чемпіонатів світу, то навіть неозброєним оком буде видно різницю. То забудуть показати стрільбу лідера загального заліку Йоґаннеса Бо, то проблеми з титрами та переплутаними прізвищами біатлоністів, то в етері з’являються дивні кадри з лежачої на лавці камери, кадрів білого неба чи незрозумілих лісових кущів.
По-друге, Йоганнес-Тінґнес Бо однозначно і беззаперечно став легендою №1 світового біатлону, обійшовши Уле Айнара Бйорндалена за кількістю перемог на чемпіонатах світу, причому одразу у двух категоріях.
Перемога в спринті дозволила Бо-молодшому обійти легендарного земляка за кількістю нагород на чемпіонатах світу, а недільна перемога в "пасьюті" підняла Йоґаннеса на перше місце за кількістю особистих перемог на планетарних першостях.
Станом на сьогодні, в активі Бо-молодшого 12 "золотих" нагород в особистих гонках, у Бйорндалена – 11. За загальною кількістю "золота" (включаючи естафети) рахунок 22:20 на користь Йоґаннеса. Єдина "номінація" в якій Уле Айнар залишиться лідером, – загальний рейтинг медалей, незалежно від проби, де рахунок 45:40. Але, якщо вірити Йоґаннесу, то він закінчує кар’єру після завершення сезону, тому вже не зможе обійти Бйорндалена, адже на цьому чемпіонаті залишилися лише чотири гонки, в яких Бо може взяти участь.
Ще в одному рейтингу Бйорндален втратив першість – за кількістю закритих мішеней. Тут норвежця обійшов австрійський ветеран Сімон Едер, який після гонки переслідування мав 7046 влучних пострілів (87,95%) проти 7037 (82,93%) в Уле Айнара.
Як часто буває, сенсаційні результати на великих турнірах не рідкість – не обійшлося й у Швейцарії без цього. Першою порадувала вболівальників збірної Фінляндії Суві Мінкінен, здобувши "бронзу" в спринті. Окремо варто зазначити, що Суві стала лише третьою спортсменкою з Фінляндії, яка зуміла вибороти медаль світової першості.
Результат спринту виявився поки найдраматичнішим підсумком гонки на цьому турнірі. Після фінішу доброї половини учасників три спортсменки (Пройс, Мінкінен та Геккі-Гросс) мали результати в діапазоні 1,6 секунди! Але 68-й стартовий номер Жюстін Бреза-Буше мала свій план і зуміла випередити трійцю на 10 секунд, посунувши представницю Швейцарії Лену Геккі-Гросс з подіуму. Це був чи не єдиний шанс для господарів вибороти медаль на домашньому турнірі.
Ну, а американець Кемпбел Райт заслуговує окремих овацій. 22-й річний біатлоніст до "срібла" в спринті, додав аналогічну медаль і в гонці переслідування! Райт став четвертим американцем в історії, що здобув медаль на чемпіонаті світу і першим, що має дві нагороди! Попередні звитяги американців були в індивідуальних гонках (Джош Томпсон, Тім Берк та Ловелл Бейлі), а тут спринт та "пасьют".
Фантастичний результат для молодого біатлоніста, який також лідирує в загальному заліку U-23, випереджаючи нашого Віталія Мандзина. Добре, що очки з чемпіонату світу в цей залік не йдуть, тому в українця ще є шанс поборотися за гробус.
До речі, українці… З результатів збірної України на чемпіонаті світу в Ленцергайде гарних новин поки що не поступало. У лідерів українського біатлону поки не "клеїться" ні стрільба, ні хід. На разі найкращим результатом для "жовто-синіх" є 18-й результат Юлії Джими в спринті та прогрес на 19-те місце Віталія Мандзина в "пасьюті" з 36-го стартової позиції.
Окремо зазначимо, що дебютні гонки на чемпіонатах світу провели Олена Городна та Тарас Лесюк. Обидва стартували у відповідних спринтах, але фінішували за межами топ-60 і не потрапили до гонок переслідування.
Попереду на нас чекають індивідуальні гонки, масстарти та естафети, в яких ми зазвичай маємо сподівання на гарні результати. Продовження змагань вже 18 лютого.