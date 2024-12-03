Підручний: Індивідуальна гонка почала у мене більш-менш виходити

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у першому особистому старті Кубку світу сезону-2024/25 у фінському Контіолахті – короткій індивідуальній гонці.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Не думаю, що індивідуалки це моє, ніколи не любив цю гонку. Але останні декілька гонок почав на неї морально налаштовуватися і більш-менш вона в мене почала виходити. Намагався зосередитися на стрільбі і від кола до кола додавати по швидкості, бо траса доволі важка, сильно заглянцована на лижні", – заявив біатлоніст.

Нагадаємо, Підручний з одним промахом посів десяте місце у короткій індивідуальній гонці серед чоловіків. Ще один українець, Віталій Мандзин, зупинився за крок від подіуму – четверте місце.