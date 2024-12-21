Лесюк – у топ-15 масстарту на Кубку IBU
Тарас Лесюк
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Український біатлоніст Тарас Лесюк посів 14 місце в масстарті-60 на третьому етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху. До залікової зони потрапив ще один українець – Денис Насико. Степан Кінаш очок набрати не зумів.
Всі три призових місця забрали представники збірної Норвегії. Перемогу здобув Йохан-Олав Ботн, який випередив Ісака Фрея і Йоганнеса Дале-Шевдаля.
Підсумкові результати:
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегія) (2+1+0+1) 39:18,5
2. Ісак Фрей (Норвегія) (0+0+3+0) +10,7
3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (1+0+2+1) +17,2
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14. Тарас Лесюк (Україна) (0+2+0+0) +1:35,1
29. Денис Насико (Україна) (0+0+1+5) +3:20,3
51. Степан Кінаш (Україна) (2+1+1+1) +5:09,8
Раніше Олександр Біланенко став четвертим у масстарті-60 на Юніорському кубку IBU в Гомсі.